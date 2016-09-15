Bosna Hersek'te Mulaomerovic dönemi bitti

Mulaomerovic, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde daha önce belirledikleri hedeflere ulaşamadıklarını belirterek, "Bosna Hersek kamuoyuna, başantrenörlük görevimden istifa ettiğimi duyurmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek A Milli Takımı'nda görev yapmanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu kaydeden 41 yaşındaki çalıştırıcı, geçen dönem içerisinde birlikte çalıştığı basketbolculara, federasyon yetkililerine ve taraftara teşekkür ederek, milli takıma başarı diledi.

Milli takımın geleceği konusunda endişe duyulmaması gerektiğini vurgulayan Mulaomerovic, "Gelecekte milli takımın formasını gururla taşıyacak nesiller yetişiyor, yetişmeye de devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Rusya'ya iki kez mağlup olan Bosna Hersek, İsveç'i iki maçta da yenmesine rağmen, "en iyi ikinci" olarak şampiyonaya katılmayı başaramadı.

Mayıs ayında Bosna Hersek'in başına getirilen Mulaomerovic, oyun kurucu olarak görev yaptığı basketbolculuk kariyerinde Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'nın Real Madrid ile Yunanistan'ın Olympiakos ve Panathinaikos takımlarında forma giymişti.