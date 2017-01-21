 Gasol'den Spurs'a kötü haber – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Gasol'den Spurs'a kötü haber

    Gasol'den Spurs'a kötü haber

    Elinden sakatlanan San Antonio Spurs'un İspanyol pivotu Pau Gasol, en az 1 ay parkelerden uzak kalacak.

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'un pivotu Pau Gasol'un, elinden sakatlandığı ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

    NBA'den yapılan açıklamaya göre, San Antonio Spurs'un Denver Nuggets ile hafta içi yaptığı karşılaşma öncesi ısınırken sakatlanan Pau Gasol'un, sol elindeki dördüncü metakarpal kemiğinde kırık tespit edildi.

    36 yaşındaki İspanyol oyuncunun tedavi sürecinin 4 ile 6 hafta arası sürmesi bekleniyor. Gasol bu sezon 11,7 sayı, 7,9 ribaunt, 2,7 asist ve 1,2 blok ortalamasıyla oynadı.

    Öte yandan, hafta içi Indiana Pacers maçında sakatlanan Sacramento Kings forveti Rudy Gay'in yapılan kontrollerde aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:49
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