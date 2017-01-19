Potanın yıldızları tam gaz
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu büyük bir altyapı hamlesi başlattı.
Amatör branşlarda altyapılar altın dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önem üzerine 38 spor branşında çalışmalar okullara indi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da göreve başlar başlamaz ilk icraatına alt yapılardan başladı. Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "2003- 04 jenerasyonunun seçmelerini 8 ilde yapıyoruz. Mart ayı sonuna kadar seçmeleri bitireceğiz. Basketbolumuzun yeni yıldızları buradan çıkacak" diye konuştu. Başkan Türkoğlu, "Yıldızlarımız, 2017 yazında Karadağ da düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor" dedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 1
Yorum
Temple Feneri mi alacak? Hiç parasının olmadığı zamanda ve gerek olmadığı halde :) Fenerin son çırpınışları
- Kadıköy’ü hatırlattı
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Yorum
GSİBOM SEN GİTTİN TADIMIZ KALMADI BE MELO
- Yeter Demirören
Toplam 1
Yorum
koyulacivert Alıştığımız bir söyleşi..Normaldir
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