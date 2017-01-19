 A.Efes’te bir ilk daha – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    A.Efes’te bir ilk daha

    A.Efes’te bir ilk daha
    Spor, yenilenen Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulamasını taraftarlarının hizmetine sundu. Anadolu Efes Fan Club uygulaması yenilenen arayüzü ve içeriğiyle artık Anadolu Efes Spor Kulübü adını aldı. Mobil uygulama, sürekli güncellenen içerikleriyle basketbolseverlere daha doyurucu bir deneyim sundu.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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