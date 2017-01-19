A.Efes’te bir ilk daha
Anadolu Efes Spor, yenilenen Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulamasını taraftarlarının hizmetine sundu. Anadolu Efes Fan Club uygulaması yenilenen arayüzü ve içeriğiyle artık Anadolu Efes Spor Kulübü adını aldı. Mobil uygulama, sürekli güncellenen içerikleriyle basketbolseverlere daha doyurucu bir deneyim sundu.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 1
Yorum
Temple Feneri mi alacak? Hiç parasının olmadığı zamanda ve gerek olmadığı halde :) Fenerin son çırpınışları
- Kadıköy’ü hatırlattı
Toplam 1
Yorum
GSİBOM SEN GİTTİN TADIMIZ KALMADI BE MELO
- Yeter Demirören
Toplam 1
Yorum
koyulacivert Alıştığımız bir söyleşi..Normaldir
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