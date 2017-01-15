Anadolu Efes, Omic'i kiraladı
Anadolu Efes, Sloven oyuncusu Alen Omic'i İspanya'nın Unicaja Malaga ekibine kiraladı.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 17 kez lacivert-beyazlı formayı giyen Omic, 2,9 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamayla mücadele etti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:44
- Jaja, Tayland Ligi’nde
Toplam 2
Yorum
Bordo mavi Jaja gelse olabilirdi aksehisarda başarılı olamayan bizde nasıl başarılı olacak Burak yılmazı getirin en azından bir sezonda 5 golcüye vereceğiniz paradan az olur
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 7
Yorum
hus COK BUYUK HATA.YERINI DOLDURABILECEK ELEMANIN YOKKEN,OLCAY GIBI KILIT ADAMI SATMAK HOCANIN CEHALETIDIR.YAZIK
- Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa!
Toplam 16
Yorum
egge sosa nın gitme nedenleri belli.bu saatten sonra gelmez,bazı arkadaşlar fenere gelceni sanıyor..güldürmeyin beni..
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