Anadolu Efes, Omic'i kiraladı

Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Sloven oyuncunun sezon sonuna kadar İspanyol ekibine kiralandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 17 kez lacivert-beyazlı formayı giyen Omic, 2,9 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamayla mücadele etti.