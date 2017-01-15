 Anadolu Efes, Omic'i kiraladı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Anadolu Efes, Omic'i kiraladı

    Anadolu Efes, Omic'i kiraladı

    Anadolu Efes, Sloven oyuncusu Alen Omic'i İspanya'nın Unicaja Malaga ekibine kiraladı.

    Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Sloven oyuncunun sezon sonuna kadar İspanyol ekibine kiralandığı bildirildi.

    THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 17 kez lacivert-beyazlı formayı giyen Omic, 2,9 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamayla mücadele etti.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu Efes, Omic'i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.