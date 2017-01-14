Fenerbahçe'den 2 yıllık imza
Fenerbahçe, ABD'li oyun kurucu Ali Muhammed'in (Bobby Dixon) sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıklanan anlaşmada, "Geride bıraktığımız tarihi sezonda elde edilen büyük başarılarda önemli ay sahibi olan Ali Muhammed'e, hem bu sezon hem de ilerleyen sezonlarda sarı lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
Fenerbahçe'den 2 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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