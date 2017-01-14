 Fenerbahçe'den 2 yıllık imza – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'den 2 yıllık imza

    Fenerbahçe'den 2 yıllık imza

    Fenerbahçe, ABD'li oyun kurucu 'in () sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki oyun kurucu 'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna dek uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıklanan anlaşmada, "Geride bıraktığımız tarihi sezonda elde edilen büyük başarılarda önemli ay sahibi olan Ali Muhammed'e, hem bu sezon hem de ilerleyen sezonlarda sarı lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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