Pınar Karşıyaka evinde kral
Spor Toto Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 4 maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ise üst üste 6 maçını kazandı.
Toplam 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederek devreyi play dff hattında bitirmeyi de garantileyen Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası 8'li finallerine katılmaya da hak kazandı. Antrenör Nenad Markovic, Best Balıkesir galibiyeti sonrası, "İlk üç periyotta zorlansak da kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.
Ligde All-Star organizasyonu nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan geçirecek Pınar Karşıyaka, ikinci sırada yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise salı günü lider Le Mans'la deplasmanda zirve mücadelesi verecek.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:40
- Vitor Hugo hazır, Ahmet Çalık beklemede
Toplam 7
Yorum
,,,,,,,,,,,, hırvat vidaya teklif yapmışız hugoyla ikisini getir 12-13 milyon euroya patlar ama rahat maç izleriz yediğimiz 16 golün 9 u kafayla adam gibi stoper hattı kurmamız lazım ahmet çalıkla kaan ayhanla olmaz bu işler bu adamlar milli takıma gidiyo yerlerine önlibero mehmet topal oynuyo
- ‘Mehmet Ekici tamamdır’
Toplam 14
Yorum
kanarya ts ye hızlı gole giden adam lazım fenere de ayağında top tutacak sorumluluk alacak top dağıtacak adam lazım bence iyi takas olur hem yerli oyuncu ihtiyacımız var
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 40
Yorum
SİNCE 1956 NİYE NE VERECEK GS YA
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