Botaşspor- Adana Aski 53-76
BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Botaşspor, sahasında konuk ettiği Adana Askispor'a 76-53 mağlup oldu.
BOTAŞSPOR: Fatmanur Karakaş (xx)5, Gökşen Fitik (xx), Zeynep Öykü (xx), Dilara Tongar (xx), Özge Kavurmacıoğlu (xxx)4, Elif Emirtekin (x), Kulichova (xx)9, Tilbe (xxx)20, Natasha Lacy (xx)13, Ivankovic (xx)2
ADANA ASKİSPOR: Asena (xxx)4, Ezgi Manlacı (xxx), Clark (xxx)15, Gamze Zeren (xx), Kübra (xxx)17, Sujanova (xxx), Bentley (xxxx)23, Rochelle Warley (xxx)17, Tuğçe Murat (xx)
1.PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 40-37
3.PERİYOT: 49-54
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:41
- ‘Eto’o beni de motive eder’
Toplam 4
Yorum
hattrick Daha da motive olurum ne demek Cenk ? Daha da motive olma durumun vardı da neden esirgedin bu takımdan . Açıklamaya bakar mısınız kendi kendini ihbar eden ve yeterince motive olmadığını ilan eden açıklama . Nerede tam motive olacaksan biz zahmet çek git git oraya hak etmediğin bu takıma bir faydan dokunsun .
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 11
Yorum
Acemiler İkinci yarı başlayıp başarısız olunca söyleseydiniz bari Adamda istek hirsmi kalır oyuncular zaten adam yerine koymuyor şimdi nasıl olsa gidecek diye takmaz bile Sanki şampiyonluk gitmiş gibi beyanat veriyor
- Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı
Toplam 1
Yorum
Aslan gitsin artik CIN'DE calissin
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