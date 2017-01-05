Pınar Karşıyaka farklı kazandı
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. maçında Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Avtodor Saratov'u 13 sayı farkla 78-65 mağlup etti.
Müsabakaya Ponitka ve Summers'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakika içinde Summers'in basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 14-0. Ev sahibi ekip, 7. dakikada 20 sayı farka (22-2) ulaştığı periyodu, 27-11 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Alp Karahan'ın basketiyle sayı bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin basketlerine engel olamayınca 15. dakikada skor 31-23'e geldi. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-34 önde girdi.
Üçüncü periyoda Ponitka ve Muhammed'in sayılarıyla başlayan ve farkı 14 sayıya (48-34) yükselten Pınar Karşıyaka, 26. dakikaya da 55-47 üstün girdi. Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu da 66-55 önde bitirdi.
Son çeyrekte de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 72-63 önde girdiği karşılaşmayı, 78-65 kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Janusz Calik (Polonya), Marius Ciulin (Romanya)
Pınar Karşıyaka: Green 12, Brown 12, Ponitka 10, Owens 8, Summers 23, Muhammed Baygül 6, Petway 3, Egemen Güven, Alp Karahan 4, Soner Şentürk, Gani Gülaslan, Görkem Doğan
Avtodor Saratov: Makiev 8, Carrera 2, Stockton, Kolesnikov 15, Frazier 3, Balandin, Astapkovich 3, Bykov, Kolyushkin 12, Hunter 22
1. Periyot: 27-11
Devre: 42-34
3. periyot: 66-55
5 faulle çıkan: 38.39 Kolyushkin (Avtodor Saratov)
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:38
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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