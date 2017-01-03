Banvit uzatmalarda güldü

Maç, Jenkins ve Chappell'in karşılıklı sayılarıyla başladı. 3. dakika Chappell'in basketiyle 5-3 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Aris, ilk periyotta son dakikaya girilirken Zaras, Tsairelis ikilisiyle kazandığı sayılarla skoru 19-14'e getirdi. Orelik ve Kulig, Banvit adına skora katkı yapınca ilk periyot sonunda Bandırma ekibi 21-16 üstünlük yakaladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Banvit, Orelik ve Furkan Korkmaz ile 13. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 31-20. Cummings, Symatsak ve Dragicevic'in basketleriyle Yunan ekibi 16. dakikada farkı eritti: 35-30. Theodore ve Furkan ile pota altında ve dış atışlarda başarılı olan Banvit, soyunma odasına 45-38 önde gitti.

Maçın ikinci yarısının başında Banvit'in hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Aris, Jenkins ve Kavvadas'ın basketleriyle 27. dakikada 52-52 beraberliği yakaladı. Theodore ile dış atışlarla sayılar üreten Banvit, 3. çeyreği de 62-57 önde geçti.

Maçın son periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Aris, Jenkins'in basketiyle 39. dakikada skoru lehine çevirdi: 77-73. Banvit, Orelik'in basket faulden bulduğu sayılarla 80-80 beraberliği sağladı ve normal süre bu şekilde tamamlandı.

Banvit, uzatma bölümünde Orelik'in son saniye basketiyle karşılaşmayı 95-94 kazandı.

Banvit'te Theodore 22, Furkan Korkmaz 20, Orelik 17 sayı ile oynadı. Aris'te ise Dragicevic 20, Cummings 19, Jenkins ise 18 sayı kaydetti.



Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Nicolas Meestre (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Janusz Calik (Polonya)

Banvit: Muric, Kulig 15, Tolga Geçim 3, Emir Gökalp, Orelik 17, Vidmar 9, Chappell 9, Furkan Korkmaz 20, Theodore 22

Aris: Xanthopoulos 2, Tsairelis 2, Jenkins 18, Cummings 19, Zaras 12, Mourtos, Symtsak 6, Buckner, Jankovic 5, Kavvadas 10, Dragicevic 20

1. Periyot: 21-16

Devre: 45-38

3. Periyot: 62-57

Normal süre: 80-80

5 faulle çıkanlar: 44.07 Chappell (Banvit), 39.59 Cummings, 41.48 Xanthopoulos (Aris)