Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris

- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Aris ile karşılaşacak

BALIKESİR (AA) -

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Banvit, grupta Yunanistan'da yapılan ilk karşılaşmada rakibine 84-78 yenilmişti.

Geride kalan haftada Çek temsilcisi CEZ Nymburk'a 86-75 yenilerek, gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Banvit, 18 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Son maçında İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı sahasında 85-58 mağlup eden Aris ise grupta 17 puanla Banvit'in ardından 3. sırada yer alıyor.

Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 107 maçta 61 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.

A Grubu'nda 11. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle: