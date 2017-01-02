Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Yunanistan temsilcisi Aris ile sahasında karşı karşıya gelecek.
BALIKESİR (AA) -
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Banvit, grupta Yunanistan'da yapılan ilk karşılaşmada rakibine 84-78 yenilmişti.
Geride kalan haftada Çek temsilcisi CEZ Nymburk'a 86-75 yenilerek, gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Banvit, 18 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Son maçında İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı sahasında 85-58 mağlup eden Aris ise grupta 17 puanla Banvit'in ardından 3. sırada yer alıyor.
Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 107 maçta 61 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.
A Grubu'nda 11. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1
|Manaco
|10
|9
|1
|750
|647
|19
|2
|Banvit
|10
|8
|2
|806
|727
|18
|3
|Aris
|10
|7
|3
|777
|674
|17
|4
|CEZ Nymburk
|10
|7
|3
|815
|727
|17
|5
|Fraport Skyliners
|10
|4
|6
|659
|706
|14
|6
|Ironi Nahariya
|10
|3
|7
|712
|759
|13
|7
|Helios Suns
|10
|1
|9
|587
|669
|11
|8
|Bakken Bears
|10
|1
|9
|697
|894
|11
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:34
- Eto’o bitti bitiyor!
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK BONY VE TORRES KESİNLİKLE YARAMAZ MARTİNEZ TOP TEKNİĞİ OLARAK BUNLARDAN BİRAZ DAHA İYİ ANCAK HİÇ BİRİSİDE CENK'İN ÇOK ÜSTÜNDE DEĞİL. BİZE FARK YARATACAK İSİM OLMALI. ( V ) KARDEŞİN DEDİĞİ GİBİ DAVİD VİLLA BU 3 ADAYDAN ÇOK DAHİ İYİ. ANCAK, JOHN GUİDETTİ VE ADRİAN RAMOS ALINIR İSE CENK'LE BİRLİKTE 6-7 SENE BİZİ KURTARIR. TABİ Kİ BU İZLEME KOMİTESİ ABOUBAKAR GİBİ YENİ BİR KAZMA BULMAZSA....!!!
- Carole'e talip var!
Toplam 1
Yorum
Gsli 4-5 milyon verirlers satılmalı yoks sezon sonuna kadar kalsın..
- Q7’den imza şartı
Toplam 2
Yorum
ozi daha önce bizi bırakıp dönmesinin cezasını düşük maaşla çektin ve bu hatanı anladın. şuanda bu talebin hakkındır.
Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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