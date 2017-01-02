 Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris

    Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Yunanistan temsilcisi Aris ile sahasında karşı karşıya gelecek.

    - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Aris ile karşılaşacak

    BALIKESİR (AA) -

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Banvit, grupta Yunanistan'da yapılan ilk karşılaşmada rakibine 84-78 yenilmişti.

    Geride kalan haftada Çek temsilcisi CEZ Nymburk'a 86-75 yenilerek, gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Banvit, 18 puanla ikinci sırada bulunuyor.

    Son maçında İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı sahasında 85-58 mağlup eden Aris ise grupta 17 puanla Banvit'in ardından 3. sırada yer alıyor.

    Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 107 maçta 61 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.

    A Grubu'nda 11. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

    Takım O G M AS YS P
    1 Manaco 10 9 1 750 647 19
    2 Banvit 10 8 2 806 727 18
    3 Aris 10 7 3 777 674 17
    4 CEZ Nymburk 10 7 3 815 727 17
    5 Fraport Skyliners 10 4 6 659 706 14
    6 Ironi Nahariya 10 3 7 712 759 13
    7 Helios Suns 10 1 9 587 669 11
    8 Bakken Bears 10 1 9 697 894 11
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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