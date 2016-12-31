Ersan İlyasova takımını galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 124-122 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Başa baş geçen yılın son mücadelesinde Philadelphia 76ers, Pepsi Center'da konuğu olduğu Denver Nuggets'ı 124-122'yle geçti.

Sezonun 8'inci galibiyetini alan Philadelphia 76ers'da 23 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yapan Ersan İlyasova ile 23 sayı üreten Joel Embiid takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 25, Emmanuel Mudiay ise 22 sayıyla mücadele etse de takımının 19. mağlubiyetine engel olamadı.

Isaiah Thomas'ın kariyer maçı

Çekişmeli geçen diğer mücadelede TD Garden Arena'da Miami Heat'i ağırlayan Boston Celtics, rakibini 117-114 mağlup ederek Doğu Konferansı'ndaki 20. galibiyetine imza attı.

Celtics'de Isaiah Thomas, 52 sayıyla kariyerinin en skorer maçını çıkarttı ve takımın galibiyetinde baş rolü oynadı.

Sezonun 24. mağlubiyetini alan Heat'de en skorer oyuncu, 22 sayı kaydeden James Johnson oldu.

Favoriler fire vermedi

Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren takımlardan Golden State Warriors, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 108-99, San Antonio Spurs ise ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 110-94 yenerek yollarına fire vermeden devam etti.

Konferans lideri Warriors'a sezonun 29. galibiyetini, 29 sayıyla oynayan Klay Thompson ile 19 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Kevin Durant getirdi.

Sezonun 27. galibiyetini alarak Warriors'ı takibini sürdüren Spurs'da ise Jonathan Simmons 19, Danny Green ile Tony Parker 18'er sayıyla mücadele etti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Toplu sonuçlar:

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 111-101

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 118-95

Boston Celtics-Miami Heat: 117-114

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 105-98

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 140-116

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 116-99

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 104-92

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 110-94

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 122-124

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 108-99