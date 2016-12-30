 Şehit ailelerine verilecek – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Şehit ailelerine verilecek

    Şehit ailelerine verilecek
    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker Sports Arena'da düzenlenecek Spor Toto All-Star 2017'de elde edilecek gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını açıkladı. Türkoğlu, "All-Star üst düzey basketbol deneyimi sunacak" diye konuştu.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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