Şehit ailelerine verilecek
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker Sports Arena'da düzenlenecek Spor Toto All-Star 2017'de elde edilecek gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını açıkladı. Türkoğlu, "All-Star üst düzey basketbol deneyimi sunacak" diye konuştu.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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