Şehit ailelerine verilecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker Sports Arena'da düzenlenecek Spor Toto All-Star 2017'de elde edilecek gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını açıkladı. Türkoğlu, "All-Star üst düzey basketbol deneyimi sunacak" diye konuştu.