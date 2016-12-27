'Engelsiz Tribün' açıldı!
Basketbol tutkusunun önündeki engeller kalktı!.. ‘Haydi maça gel’ hareketi altında başlatılan çalışmayla engelli basketbolseverlerin önündeki engeller kalktı ve ilk 'Engelsiz Tribün' Tofaş Spor Salonu'nda açıldı.
Tofaşspor'un engellilerin ulaşımına uygun olarak inşa edilen basketbol salonunda engelli vatandaşların pota arkasında güvenilir olmayan alanlarda ve refakatçilerinden ayrı maç seyretmemeleri için FIAT'ın desteğiyle yapılan 'Engelsiz Tribün'ün açılışı yapıldı.
4 Aralık Pazar günü oynanan Tofaş-Fenerbahçe maçında açılışı yapılan ve engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almalarını desteklemek amacıyla kurulan 58 kişi kapasiteli tribüne ilgi büyük oldu. Salonu dolduran 6 bin 800 izleyicinin alkışları eşliğinde tribünün ilk engelli konukları maç öncesinde iki takımın sporcuları ile birlikte sahaya çıktı ve sahadan basketbola duydukları tutkuyla herkese 'Haydi maça gel!' diye seslendiler.
İşte o anlar...
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:21
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 65
Yorum
Zeki Kale cizgisinde Trabzonlu Futbolcunun koluna carpiyor bu Kirmizi kartir, burada oyunu avantaja birakip oynatacaksin ve Fener golü attiginda golü vcereceksin. sonra Trabzonlu oyuncuya kirmizi karti göstereceksin. golü niye iptal ediyorsun? ya Fener penaltiyi kacirsa ne olacakti? hakemin istedigi gibi Trabzonun isine gelecekti ama olmadi
- Kartal'ın rotası Eto'o
Toplam 19
Yorum
haberi yenileyin 2 gündür farklı farklı resimlerle aynı haberi insanlara okutmaktan yorulmadınız mı?
- F.Bahçe kasırgası
Toplam 3
Yorum
taraftar yaa arkadaş ne ağladın bee FENER.in kupaları o kadar çokki ek müze binası yaptıracak.sen şampiyonluğu siyah beyaz arşivlerde görmüşündür anca hee.
'Engelsiz Tribün' açıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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