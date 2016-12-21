Karşıyaka, Maccabi'ye kaybetti
Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki onuncu maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Rand Media'ya 78-69 yenildi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 23-18 geride kapatan Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 35-33 geride gitti.
İkinci yarıda hücumda biraz daha etkili olan İzmir ekibi, üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya indirdi: 55-54
Son periyotta rakibin farkı açmasına engel olamayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 78-69 kaybetti.
İzmir temsilcisi, bu sonuçla grupta 4. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi Rand Media 4. galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan DaJuan Summers olurken, Maccabi Rand Media adına Patrick Richard 21 sayı üretti.
Salon: Maccabi House
Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Ognjen Jokic (Karadağ), Aleksandar Milojevic (Makedonya)
Maccabi Rand Media: Richard 21, Hanochi 8, Ben Chimol 6, Thomas 17, McCrea 16, Levi 3, Zalmanson 7, Kadir
Pınar Karşıyaka: Green, Brown 23, Ponitka 5, Owens 4, Summers 25, Petway 2, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 6
1. Periyot: 23-18
Devre: 35-33
3. Periyot: 55-54
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:21
- FLAŞ! Ryan Babel Beşiktaş'ta
Toplam 6
Yorum
bjkli visca daha iyi olurdu, hayirli olsun
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 139
Yorum
batuhan ts Eceli gelen kanarya avni aker’de(Akyazı arena)"da uçar.
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 1
Yorum
serdar akay transfer dönemi yaklaşıyor gs yine moruk v sakat futbolcuları toplayacak bu gsnin ahı gitmiş vahı kalmış bu kulübe değil vargas messi yi bile getirsen düzelmez.riekerink gibi 3 sınıf bi teknik adamı olan,sabri,chedjou,hamit,de jong, vs...futbolculurı olan,iddaa kuponcusu emre utkucan denen ftbl cahilinin scout şefi olduğu,kulüpte ne işe yaradığı belli olmayan komisyoncu cenk ergün,ftbl cahili yöneticiler, bu kulübün futbolcusundan scoutlara kadar yeni bi yapılanmaya ihtiyacı var.o yapılanmayı ancak levent nazifoğlu yapar ama yönetim izin verir mi bana göre hayır çünkü riva v floryadan gelecek PARALAR V KOMİSYON.bu düzeni bozdurmazlar.
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