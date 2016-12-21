Basketbolun en iyileri parkeye çıkıyor
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarını ‘Parkenin Sihirbazları’ konseptiyle spot ışıklar altına almaya hazırlanan Spor Toto All-Star 2017’de oylama heyecanı başladı. Basketbolseverler, internet üzerinden düzenlenen oylamaya katılarak Asya ve Avrupa karmalarında yer alacak favori oyuncularını seçiyor.
Parkenin sihirbazlarıyla tanışma fırsatı
All-Star oylama partneri RedBull.com'un desteğiyle devam eden oylamada, oy kullananları "Parkenin Sihirbazları"yla tanışma şansı bekliyor. Seçilen karmalardan birini doğru tahmin eden iki kişi, dilediği takımla tanışma fırsatını bulacak.
2016'da Asya Karması sahadan galip ayrılmıştı
Geçen yıl oylamaya bir milyona yakın basketbolsever katılarak yoğun ilgi göstermişti. Geçen sene Üç Sayı Yarışması'nı Melih Mahmutoğlu, Yetenek Yarışması'nı Berk Uğurlu ve Smaç Yarışması'nı da Furkan Korkmaz kazanmıştı. All-Star maçının galibi ise Avrupa Karması'nı 156-131'le mağlup eden Asya Karması olmuştu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:41
- Sağ beke Ahmet
Toplam 7
Yorum
bordocu HEMEN GELSİN
- En fazla skor katkısı Galatasaray'da
Toplam 4
Yorum
cumali Gs sorun torpil Futbolcu oynatilmasidir Sabri örnegi.. soruma bir türlü cevap almiyorum Nasil ve hangi özelikleriyle sabri gs oynar. sabri bir duvar islemi göruyor her agana gelen top yanidakine yada kalciye pas yapiyor 10 meter top süremiyor Adam gecemiyor oinip orta yapamiyor. kadem yok Fizik yok tek kosuyor diye Gs oynuymaz yeter Artik torpil Gs kimsein Mali degil
- En fazla skor katkısı Galatasaray'da
Toplam 4
Yorum
Emin Sorun orta sahanın ortasına oyunu yönlendirecek ve dikine oynayacak oyuncu ve bitirici bir forvet.tabu disiplinli bir hoca....
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