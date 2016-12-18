Cimbom evinde zorlandı
Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında evinde karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor’u 80-74'lük skorla mağlup etti.
İkinci periyoda Göksenin'in ve Tyus'un sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank 21-19 öne geçti. Tyus ve Göksenin'den sayılar bulmaya devam eden sarı-kırmızılılar farkı 8'e çıkararak skoru 34-26'ya getirdi. Giresun ekibi, son bölümde Armstead ile sayılar bulsa da Galatasaray, devreye Göksenin'in üçlüğü ile 39-31 önde girdi.
Üçüncü periyota hücumda hızlı başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, Okben ve Emircan'ın basketleriyle 45-43 öne geçti. Hücumdaki etkinliğini arttıran sarı-kırmızılılar Micov'dan bulduğu sayılarla 52-47 yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Karşılıklı sayılarla geçilen son bölümde Galatasaray Odeabank, Diebler ve Micov'un sayılarıyla periyodu 59-54 önde tamamladı.
Son periyotta oyun ve skor üstünlüğünü Yeşilgiresun Belediyespor'a kaptırmayan Galatasaray Odeabank, Diebler, Micov ve Schilb'in etkinli oyunuyla parkeden 80-74 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar maçla birlikte galibiyet sayısını 8'e çıkarırken, Giresun ekibi ise bu sezonki 6. mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skoreri 18 sayı ile oynayan Yeşilgiresun Belediyespor'dan Okben oldu. Galatasaray Odeabank da ise Micov 14 sayı ile oynadı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ali Sekan Emlek xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Can Mavisu xx
Galatasaray Odeabank: Preldzic x 2, Micov xx 14, Tyus xx 9, Can x 2, Thompson xx 11, Schilb xx 4, Tibor Pleiss xx 9, Sinan Güler xx 9, Diebler xx 11, Göksenin xx 9
Başantrenör: Ergin Ataman
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead xx 14, Enes x 3, Emircan xx 10, Okben xxx 18, Doğuş xx 9, Murry xx 8, Gill xx 12
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
1.Periyot: 19-16 (Yeşilgiresun Belediyespor lehine)
Devre: 39-31 (Galatasaray Odeabank)
3. Periyot: 59-54 (Galatasaray Odeabank)
5 Faul : Emircan (Yeşilgiresun Belediyespor)
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:45
- En büyük Real Madrid!
Toplam 1
Yorum
ONUR rakibi tebrtik etmek lazım milyon dolarlarla kurulmuş para babası bir takıma güzelce direndiler
- Aslan'ın soğukla sınavı
Toplam 1
Yorum
Gs Bu nasıl bir anlayıştır.Akşam futbol daha elverişsiz oynanacaksa neden gündüz oynamaya tff izin vermiyor.İlla futbolcular sakatlansın mı?
- Trabzonspor yuvasına kavuşuyor
Toplam 6
Yorum
t4532 Stad Trabzon şehrine hayırlı uğurlu olsun! Trabzonspor orta üstü ile İstanbul beyliğinin üç azılı büyüğünün arasında 'yegane' bir yerde. Ümit edilirki bu stadla 10ncu şampiyonluklarına ulaşırlar.
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