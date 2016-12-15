Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda averajla ikinci

Pınar Karşıyaka'nın Umana Reyer'i 99-59 mağlup ettiği bu hafta, lider Le Mans, Khimik deplasmanından 82-59'luk galibiyetle döndü. Grubun diğer maçlarında ise Kataja, Avtodor Saratov'u 97-86, CSM Oradea ise Maccabi Rand Media'yı 69-64 yendi.

Le Mans'ın liderliğini sürdürdüğü grupta Pınar Karşıyaka, averajla 2. sıraya çıktı.

- Gelecek haftanın programı ve puan durumu

Kupada 10. maç haftasında 20 Aralık Salı Umana Reyer-Khimik, Le Mans-Kataja, 21 Aralık Çarşamba günü Avtodor Saratov-CSM Oradea ve Maccabi Rand Media-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.

Grupta 9. maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: