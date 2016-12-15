Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda averajla ikinci
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. haftasını galibiyetle kapatan Pınar Karşıyaka, averajla 2. sıraya yükseldi.
Le Mans'ın liderliğini sürdürdüğü grupta Pınar Karşıyaka, averajla 2. sıraya çıktı.
- Gelecek haftanın programı ve puan durumu
Kupada 10. maç haftasında 20 Aralık Salı Umana Reyer-Khimik, Le Mans-Kataja, 21 Aralık Çarşamba günü Avtodor Saratov-CSM Oradea ve Maccabi Rand Media-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.
Grupta 9. maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Le Mans
|9
|7
|2
|682
|585
|16
|2. Pınar Karşıyaka
|9
|6
|3
|678
|612
|15
|3. Umana Reyer
|9
|6
|3
|665
|644
|15
|4. Kataja
|9
|5
|4
|724
|736
|14
|5. Avtodor Saratov
|9
|4
|5
|798
|785
|13
|6. CSM Oradea
|9
|4
|5
|606
|651
|13
|7. Maccabi Rand Media
|9
|3
|6
|630
|660
|12
|8. Khimik
|9
|1
|8
|586
|696
|10
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:10
- Hamit’in eli 3 puanı yedi
Toplam 1
Yorum
serdar hamit,cehedjou ve semihi bir an önce gönderin
- Rize’nin Stoch aşkı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Kadroya alınmıyor , en iyisi oynayabileceği bir kulübe gitsin , alacağı ücretten kurtulur kulüp.
- Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Toplam 2
Yorum
AĞASAR DAĞLARDA KAR VAR NE GÜZEL
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