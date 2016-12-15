 Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda averajla ikinci – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda averajla ikinci

    Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda averajla ikinci

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. haftasını galibiyetle kapatan Pınar Karşıyaka, averajla 2. sıraya yükseldi.

    Pınar Karşıyaka'nın Umana Reyer'i 99-59 mağlup ettiği bu hafta, lider Le Mans, Khimik deplasmanından 82-59'luk galibiyetle döndü. Grubun diğer maçlarında ise Kataja, Avtodor Saratov'u 97-86, CSM Oradea ise Maccabi Rand Media'yı 69-64 yendi.

    Le Mans'ın liderliğini sürdürdüğü grupta Pınar Karşıyaka, averajla 2. sıraya çıktı.

    - Gelecek haftanın programı ve puan durumu

    Kupada 10. maç haftasında 20 Aralık Salı Umana Reyer-Khimik, Le Mans-Kataja, 21 Aralık Çarşamba günü Avtodor Saratov-CSM Oradea ve Maccabi Rand Media-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.

    Grupta 9. maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takımlar O G M A Y P
    1. Le Mans 9 7 2 682 585 16
    2. Pınar Karşıyaka 9 6 3 678 612 15
    3. Umana Reyer 9 6 3 665 644 15
    4. Kataja 9 5 4 724 736 14
    5. Avtodor Saratov 9 4 5 798 785 13
    6. CSM Oradea 9 4 5 606 651 13
    7. Maccabi Rand Media 9 3 6 630 660 12
    8. Khimik 9 1 8 586 696 10

    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:10
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