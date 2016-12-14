 Kaf-Kaf’tan tarihi fark – Fotomaç – 14 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kaf-Kaf’tan tarihi fark

    Kaf-Kaf’tan tarihi fark

    , İtalyan ekibi ’i 40 sayı farkla yendi. Brown 36 sayı atarken, Muhammed 23, Summers 22 sayıyla oynadı.

    B Grubu 9. maçında , İtalyan ekibi 'i mağlup etti: 99-59. Yeşil-kırmızılı ekip, İtalya'da 14 sayı farkla 75-61 mağlup olduğu Umana Reyer'i evinde 40 sayı farkla yenmeyi başardı. Pınar Karşıyaka'da Brown ilk devrede 23 sayı attığı karşılaşmayı 36 sayı ile tamamladı. Bu arada Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden diğer temsilcimiz Banvit kendi evinde Alman Skyliners'i 86-71 mağlup etti.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaf-Kaf’tan tarihi fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle