A. Efes, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Brose Bamberg ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi'nde son üç maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS, İsrail'in Maccabi FOX ve İspanya'nın Barcelona Lassa ekibini yenen Anadolu Efes, Brose Bamberg'i de mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligin geride kalan maçlarından 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlı takım, averajla 7. sırada bulunuyor. Çıktığı 11 maçın 3'nü kazanıp, 8'ini kaybeden Brose Bamberg ise averajla 14. sırada yer alıyor.
- Avrupa kupalarında 568. maç
Anadolu Efes, Brose Bamberg maçıyla Avrupa kupalarında 568. karşılaşmasına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 567 maçın 320'sini kazandı, 247'sinde salondan yenilgiyle ayrıldı.
Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 319 karşılaşmada 163 galibiyet, 156 yenilgi aldı.
Anadolu Efes ile Brose Bamberg, Avrupa kupalarında bugüne kadar 4 kez karşılaşırken, ikişer galibiyet elde etti.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:29
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 13
Yorum
eskiye say demiş biri önümüzün kesildiği yılları sayarsan şampiyonluklarımızdan fazla abisi.Senin yaşın yetmez.
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 5
Yorum
sandor Doğru sadece Galatasarayı ezecek kapasite var FENER de.. Bir de Manchester'i ,Feyenoord'u..
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 13
Yorum
siktir lan sen mi hesabını keseceksin şampiyonluklarımızın.
A. Efes, galibiyet serisini sürdürmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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