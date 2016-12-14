A. Efes, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Nünberg kentindeki Brose Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma LigTV 3 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde son üç maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS, İsrail'in Maccabi FOX ve İspanya'nın Barcelona Lassa ekibini yenen Anadolu Efes, Brose Bamberg'i de mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligin geride kalan maçlarından 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlı takım, averajla 7. sırada bulunuyor. Çıktığı 11 maçın 3'nü kazanıp, 8'ini kaybeden Brose Bamberg ise averajla 14. sırada yer alıyor.

- Avrupa kupalarında 568. maç

Anadolu Efes, Brose Bamberg maçıyla Avrupa kupalarında 568. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 567 maçın 320'sini kazandı, 247'sinde salondan yenilgiyle ayrıldı.

Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 319 karşılaşmada 163 galibiyet, 156 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Brose Bamberg, Avrupa kupalarında bugüne kadar 4 kez karşılaşırken, ikişer galibiyet elde etti.