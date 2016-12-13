Pınar Karşıyaka farklı kazandı!
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Umana Reyer'i 40 sayı farklı mağlup etti: 99-59.
Müsabakaya Ponitka ve Owens'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 4. dakika içinde Ponitka'nın 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı: 11-4. Periyodun son 2 dakikasına 8 sayı farkla 23-15 üstün giren yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 23-17 önde kapadı.
İkinci periyodun başında Brown ve Egemen'le sayılar bulan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 9-0'lık seriyle 14. dakikada 14 sayılık farka ulaştı: 34-20. Muhammed ve Brown'un sayılarıyla aradaki farkı 16 sayıya (47-31) kadar çıkaran ev sahibi ekip, devreyi 49-34 önde tamamladı.
Üçüncü periyoda Muhammed ve Ponitka'nın sayılarıyla başlayan ve farkı 19 sayıya (53-34) yükselten Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 61-44 üstün girdi. Etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, aradaki farkı açtığı periyodun son hücumunda Muhammed'in basketiyle periyodu 31 sayı farkla 76-45 önde bitirdi.
Son periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan ve ilk 3 dakikada farkı 38 sayıya (83-45) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde İtalyan ekibi Peric'le farkı azaltmaya çalıştı. Son 3 dakikaya 88-55 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 99-59 galip ayrıldı.
Yeşil-kırmızılı ekip, İtalya'da 14 sayı farkla 75-61 mağlup olduğu Umana Reyer'i 40 sayı farkla yenmeyi başardı.
Pınar Karşıyaka'da Brown ilk devrede 23 sayı attığı karşılaşmayı 36 sayı ile tamamladı.
Karşılaşmadan önce İstanbul'daki terör saldırılarında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Karşıyakalı taraftarlar müsabakadan önce salon dışında şehitler için lokma döktürdü.
Samsun'da 16-22 Aralık'ta düzenlenecek 2016 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Takımı kadrosunda yer alan Alp Karahan, karşılaşma için bugün Samsun'dan İzmir'e geldi.
Pınar Karşıyaka sakatlığı devam eden Erdi Gülaslan'la müsabakaya 10 kişi çıktı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Ciprian Stoica (Romanya), Sergiy Zashchuk (Ukrayna)
Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 23, Brown 36, Ponitka 11, Summers 22, Owens 3, Petway, Egemen Güven 2, Alp Karahan 2, Soner Şentürk
Umana Reyer: Mc Gee 5, Viggiano 7, Filloy 4, Ejim 9, Hagins 11, Haynes 2, Peric 13, Bramos 4, Ortner 2, Criconia 2, Ress
1. periyot: 23-17
Devre: 49-34
3. periyot: 76-45
5 faulle çıkan: 35.16 Petway (Pınar Karşıyaka)
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 22:55
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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