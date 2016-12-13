Pınar Karşıyaka farklı kazandı!

Müsabakaya Ponitka ve Owens'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 4. dakika içinde Ponitka'nın 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı: 11-4. Periyodun son 2 dakikasına 8 sayı farkla 23-15 üstün giren yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 23-17 önde kapadı.

İkinci periyodun başında Brown ve Egemen'le sayılar bulan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 9-0'lık seriyle 14. dakikada 14 sayılık farka ulaştı: 34-20. Muhammed ve Brown'un sayılarıyla aradaki farkı 16 sayıya (47-31) kadar çıkaran ev sahibi ekip, devreyi 49-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Muhammed ve Ponitka'nın sayılarıyla başlayan ve farkı 19 sayıya (53-34) yükselten Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 61-44 üstün girdi. Etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, aradaki farkı açtığı periyodun son hücumunda Muhammed'in basketiyle periyodu 31 sayı farkla 76-45 önde bitirdi.

Son periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan ve ilk 3 dakikada farkı 38 sayıya (83-45) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde İtalyan ekibi Peric'le farkı azaltmaya çalıştı. Son 3 dakikaya 88-55 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 99-59 galip ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, İtalya'da 14 sayı farkla 75-61 mağlup olduğu Umana Reyer'i 40 sayı farkla yenmeyi başardı.

Pınar Karşıyaka'da Brown ilk devrede 23 sayı attığı karşılaşmayı 36 sayı ile tamamladı.

Karşılaşmadan önce İstanbul'daki terör saldırılarında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Karşıyakalı taraftarlar müsabakadan önce salon dışında şehitler için lokma döktürdü.

Samsun'da 16-22 Aralık'ta düzenlenecek 2016 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Takımı kadrosunda yer alan Alp Karahan, karşılaşma için bugün Samsun'dan İzmir'e geldi.

Pınar Karşıyaka sakatlığı devam eden Erdi Gülaslan'la müsabakaya 10 kişi çıktı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Ciprian Stoica (Romanya), Sergiy Zashchuk (Ukrayna)

Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 23, Brown 36, Ponitka 11, Summers 22, Owens 3, Petway, Egemen Güven 2, Alp Karahan 2, Soner Şentürk

Umana Reyer: Mc Gee 5, Viggiano 7, Filloy 4, Ejim 9, Hagins 11, Haynes 2, Peric 13, Bramos 4, Ortner 2, Criconia 2, Ress

1. periyot: 23-17

Devre: 49-34

3. periyot: 76-45

5 faulle çıkan: 35.16 Petway (Pınar Karşıyaka)