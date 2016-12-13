 Banvit Skyliners'i rahat geçti – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Skyliners'i rahat geçti

    Banvit Skyliners'i rahat geçti

    , A Grubu 9. hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi ’i 86-71 mağlup etti.

    takımı salona ''Omuz omuzayız, polisimizin yanındayız'' yazılı pankarla çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salonda görev alan polislere karanfil verildi.

    Banvit, Theodore ve Muric'in 3 sayılık basketleriyle 4. dakikada 6-5 öne geçti. Maxim Mutaf, Kulig ile etkinliğini arttıran ev sahibi takım periyodu 22-16 önde tamamladı.

    İkinci periyotta Kulig ve Muric ile dış atışlarda başarılı olan Bandırma ekibi, 14. dakikayı 35-25 önde geçti. Hücumda oldukça yüzdeli isabetlerle oynayan Banvit, ilk yarıyı 45-35 önde kapadı.

    Üçüncü periyota hızlı hücumlarda Muric, Vidmar, Orelik ve Chappell ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 59-41. Alman ekibi Vaughn ve Shields ikilisiyle pota altında sayılar bulmasına karşın Banvit, son periyoda 66-52 önde girdi.

    Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Banvit, karşılaşmadan 86-71 galip ayrıldı.

    Banvit'te Orelik 16, Kulig 15, Muric 13 sayı ile oynadı. takımında ise Vaughn, 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.


    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marius Ciulin (Romanya), Jasmina Juras (Sirbistan)

    Banvit: Doğukan Sönmez, Muric 13, Kulig 15, Emir Gökalp 5, Orelik 16, Metehan Akyel, Merthan Mutlu 3, Vidmar 4, Chappell 7, Maxim Mutaf 11, Theodore 12

    Fraport Skyliners: Vaughn 19, Merz, Ilzhöfer, Zeeb, Gravers 9, Robertson 8, Morrison 11, Ibekwe 8, Shields 16, Kiel

    1. Periyot: 22-16

    Devre: 45-35

    3. Periyot: 66-52

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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