Banvit Skyliners'i rahat geçti
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 9. hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Fraport Skyliners’i 86-71 mağlup etti.
Banvit takımı salona ''Omuz omuzayız, polisimizin yanındayız'' yazılı pankarla çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salonda görev alan polislere karanfil verildi.
Banvit, Theodore ve Muric'in 3 sayılık basketleriyle 4. dakikada 6-5 öne geçti. Maxim Mutaf, Kulig ile etkinliğini arttıran ev sahibi takım periyodu 22-16 önde tamamladı.
İkinci periyotta Kulig ve Muric ile dış atışlarda başarılı olan Bandırma ekibi, 14. dakikayı 35-25 önde geçti. Hücumda oldukça yüzdeli isabetlerle oynayan Banvit, ilk yarıyı 45-35 önde kapadı.
Üçüncü periyota hızlı hücumlarda Muric, Vidmar, Orelik ve Chappell ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 59-41. Alman ekibi Vaughn ve Shields ikilisiyle pota altında sayılar bulmasına karşın Banvit, son periyoda 66-52 önde girdi.
Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Banvit, karşılaşmadan 86-71 galip ayrıldı.
Banvit'te Orelik 16, Kulig 15, Muric 13 sayı ile oynadı. Fraport Skyliners takımında ise Vaughn, 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marius Ciulin (Romanya), Jasmina Juras (Sirbistan)
Banvit: Doğukan Sönmez, Muric 13, Kulig 15, Emir Gökalp 5, Orelik 16, Metehan Akyel, Merthan Mutlu 3, Vidmar 4, Chappell 7, Maxim Mutaf 11, Theodore 12
Fraport Skyliners: Vaughn 19, Merz, Ilzhöfer, Zeeb, Gravers 9, Robertson 8, Morrison 11, Ibekwe 8, Shields 16, Kiel
1. Periyot: 22-16
Devre: 45-35
3. Periyot: 66-52
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 22:59
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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