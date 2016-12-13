Banvit Skyliners'i rahat geçti

Banvit takımı salona ''Omuz omuzayız, polisimizin yanındayız'' yazılı pankarla çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salonda görev alan polislere karanfil verildi.

Banvit, Theodore ve Muric'in 3 sayılık basketleriyle 4. dakikada 6-5 öne geçti. Maxim Mutaf, Kulig ile etkinliğini arttıran ev sahibi takım periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta Kulig ve Muric ile dış atışlarda başarılı olan Bandırma ekibi, 14. dakikayı 35-25 önde geçti. Hücumda oldukça yüzdeli isabetlerle oynayan Banvit, ilk yarıyı 45-35 önde kapadı.

Üçüncü periyota hızlı hücumlarda Muric, Vidmar, Orelik ve Chappell ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 59-41. Alman ekibi Vaughn ve Shields ikilisiyle pota altında sayılar bulmasına karşın Banvit, son periyoda 66-52 önde girdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Banvit, karşılaşmadan 86-71 galip ayrıldı.

Banvit'te Orelik 16, Kulig 15, Muric 13 sayı ile oynadı. Fraport Skyliners takımında ise Vaughn, 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.



Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marius Ciulin (Romanya), Jasmina Juras (Sirbistan)

Banvit: Doğukan Sönmez, Muric 13, Kulig 15, Emir Gökalp 5, Orelik 16, Metehan Akyel, Merthan Mutlu 3, Vidmar 4, Chappell 7, Maxim Mutaf 11, Theodore 12

Fraport Skyliners: Vaughn 19, Merz, Ilzhöfer, Zeeb, Gravers 9, Robertson 8, Morrison 11, Ibekwe 8, Shields 16, Kiel

1. Periyot: 22-16

Devre: 45-35

3. Periyot: 66-52