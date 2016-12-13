Anadolu Efes'te transfer
Anadolu Efes Basketbol Takımı, dün ABD'li oyuncu Bryce Cotton'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından, kadrosuna takviye yaptı.
Geride kalan sezon İspanya'nın Joventut takımında forma giyen 25 yaşında ve 1,93 metre boyundaki oyun kurucunun, 33 müsabakada 13,2 sayı, 2,7 ribaunt, 1,4 asist ortalamaları ile mücadele ettiği aktarıldı.
Brandon Paul, 2016 NBA Yaz Ligi'nde Charlotte Hornets ve Philadelphia 76ers formaları giydikten sonra Philadelphia ekibiyle sözleşme imzaladı. Burada dört hazırlık maçına çıkan oyuncu, daha sonra takımıyla yollarını ayırdı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 11:26
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Toplam 30
Yorum
Hakan Hoca ne oldu hani sen bu işlere karışmazdın senin işin değildi kazanınca senin işin değil yenildimi işin oluyor ahahaha
- Çok sinirliyim
Toplam 30
Yorum
Semih Adam eğilmiyor kafasını sokuyor topa sow da tekmeyi kafasına vuruyor faul ağlamayın boşuna.. fb ye atsalar iptal olsa net faul der renkliler
- Çok sinirliyim
Toplam 30
Yorum
Çankaya Sende de ne kulak varmış be kardeşim Sdatta bu sesi duyduğunu söylediğine göre pes vallahi
Anadolu Efes'te transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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