 Anadolu Efes'te transfer – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Anadolu Efes'te transfer

    Anadolu Efes'te transfer

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, dün ABD'li oyuncu Bryce Cotton'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından, kadrosuna takviye yaptı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir diğer ABD'li basketbolcu Brandon Paul ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Geride kalan sezon İspanya'nın Joventut takımında forma giyen 25 yaşında ve 1,93 metre boyundaki oyun kurucunun, 33 müsabakada 13,2 sayı, 2,7 ribaunt, 1,4 asist ortalamaları ile mücadele ettiği aktarıldı.

    Brandon Paul, 2016 NBA Yaz Ligi'nde Charlotte Hornets ve Philadelphia 76ers formaları giydikten sonra Philadelphia ekibiyle sözleşme imzaladı. Burada dört hazırlık maçına çıkan oyuncu, daha sonra takımıyla yollarını ayırdı.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:26
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