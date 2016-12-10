 Basketbolda 6 maç – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Basketbolda 6 maç

    Basketbolda 6 maç
    Basketbol liglerinde bugün 6 maç oynanacak. Program şöyle: Erkekler: 14.00: Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediye (Lig TV2), 16.00: TED-Balıkesir, Trabzon Medical Park-Gaziantep. Kadınlar: 15.30: Mersin Bld.-Fenerbahçe, 16.00: ASKİ-Hatay, AGÜ-Osmaniye.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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