Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş maçıyla başlayacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın ve 11-12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Beşiktaş Sompo Japan, yarın evinde Tofaş'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Muratbey Uşak Sportif'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 83-73 mağlup eden Galatasaray Odeabank, İstanbul BBSK deplasmanına giderken 9. hafta mücadelesinde Tofaş'a 81-72 yenilen Fenerbahçe ise evinde ligin lideri Banvit ile karşılaşacak. Anadolu Efes'in konuğu da Pınar Karşıyaka olacak. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 10. hafta maçlarının programı şöyle:



10 Aralık Cumartesi

14.00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş

16.00 TED Ankara Kolejliler - Best Balıkesir

17.00 Trabzonspor Medical Park - Gaziantep Basketbol



11 Aralık Pazar

13.00 Fenerbahçe - Banvit

16.00 Muratbey Uşak Sportif - Demir İnşaat Büyükçekmece

19.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka



12 Aralık Pazartesi

18.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka Doğuş

19.00 İstanbul BBSK - Galatasaray Odeabank