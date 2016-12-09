 Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı

    Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı

    Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş maçıyla başlayacak.

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın ve 11-12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Beşiktaş Sompo Japan, yarın evinde Tofaş'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Muratbey Uşak Sportif'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 83-73 mağlup eden Galatasaray Odeabank, İstanbul BBSK deplasmanına giderken 9. hafta mücadelesinde Tofaş'a 81-72 yenilen Fenerbahçe ise evinde ligin lideri Banvit ile karşılaşacak. Anadolu Efes'in konuğu da Pınar Karşıyaka olacak. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

    10 Aralık Cumartesi
    14.00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
    16.00 TED Ankara Kolejliler - Best Balıkesir
    17.00 Trabzonspor Medical Park - Gaziantep Basketbol

    11 Aralık Pazar
    13.00 Fenerbahçe - Banvit
    16.00 Muratbey Uşak Sportif - Demir İnşaat Büyükçekmece
    19.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

    12 Aralık Pazartesi
    18.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka Doğuş
    19.00 İstanbul BBSK - Galatasaray Odeabank
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:04
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