Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı
Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş maçıyla başlayacak.
10 Aralık Cumartesi
14.00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
16.00 TED Ankara Kolejliler - Best Balıkesir
17.00 Trabzonspor Medical Park - Gaziantep Basketbol
11 Aralık Pazar
13.00 Fenerbahçe - Banvit
16.00 Muratbey Uşak Sportif - Demir İnşaat Büyükçekmece
19.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
12 Aralık Pazartesi
18.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka Doğuş
19.00 İstanbul BBSK - Galatasaray Odeabank
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:04
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 6
Yorum
kartallıkartal haksızlığa sevinen aşağıdaki tipler oldukça bu işler çözülmeyecek.
- Schaaf bombası
Toplam 7
Yorum
Aslan FUTBOLCULUGUNDADA SAVASCIYDI TEKNIK ADAMLIGINDADA BIZE UYGUN ALMANLARDAN YANINADA HAMIT ALTINTOPU YARDIMCI ANTRANÖR YAPAR BIRCOK KALITELI GENC GURBETCIYEDE TAKIMA AZ MALIYETLE KAZANDIRIRLAR
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 6
Yorum
kadıköyPanteri adam olun biraz be braga maçında o kadar ağladınız ! ne cabuk unuttunuz o günleri de bunla dalga gecıyosunz
Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.