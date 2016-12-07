 Tofaş engel tanımadı! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    engel tanımadı!

    Tofaş engel tanımadı!
    , Türkiye'deki basketbol sahalarında bir ilke imza attı. Bursa ekibi, Tofaş Spor Salonu'nda engelsiz tribünü hayata geçirdi. Engelli bireylerin sosyal hayatta daha çok yer bulmalarını hedefleyen tribün, ilk olarak geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçe ile oynanan maçta hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk engelsiz basketbol tribünü, 'Haydi Maça Gel' sloganıyla hedefine ulaşmaya çalışırken, 58 kişi kapasiteli bölüme büyük ilgi vardı.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tofaş engel tanımadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.