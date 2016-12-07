 Kaf-Kaf potada coştu – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kaf-Kaf potada coştu

    Kaf-Kaf potada coştu

    ’ndeki temsilcimiz, Rumen ekibi ’yı farklı yendi. Brown 17 sayıyla oynadı.

    Pınar Karşıyaka, Romanya'dan CSM 'yı 79-50 mağlup etti. bu sonuçla gruptaki 8. maçında 5. galibiyetine ulaştı. Öte yandan bu kupadaki diğer temsilcimiz Muratbey Uşak, sekizinci maçında Litvanyalı rakibi Neptunas'a deplasmanda 103-88 yenildi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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