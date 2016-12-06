Klay Thompson rakip potaya 60 sayı attı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın sahasında Indiana Pacers'ı 142-106 yendiği karşılaşmada 60 sayı kaydeden Klay Thompson, bu sezon bir maçta en yüksek skora ulaşan oyuncu oldu.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Pacers'ı 142-106 mağlup ederek sezonun 18. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta 40'ı ilk yarıda olmak üzere 29 dakikada 60 sayı atan Thompson, kariyer rekoru kırarak takımının galibiyetinde başrol oynadı. Kevin Durant'in 20 sayı bulduğu ev sahibi takımda, Stephen Curry 13 sayı, 11 asistle "double-double"lık performans ortaya koydu.

Pacers'ta Paul George'un 21 sayı, 10 ribauntluk "double-double"ı sezonun 11. mağlubiyetini önleyemedi. Konuk ekipte Jeff Teague 16, Joe Young 12, Thaddeus Young 10 sayı üretti.

Westbrook'tan üst üste 6. "triple-double"

Oklahoma City Thunder'ın Philips Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 102-99 yendiği maçta 32 sayı, 13 ribaunt, 12 asistlik performans sergileyen Russell Westbrook, art arda 6'ncı, sezonun 11'inci, kariyerinin 48'inci "triple-double"ını yaptı.

Westbrook, Michael Jordan'dan beri arka arkaya 6 "triple-double" yapan ilk NBA oyuncusu olmayı da başardı. Jordan, 1989'da 7'si üst üste olmak üzere 11 maçta 10 kez 3 istatistikte çift hanelere çıkmıştı.

Peş peşe 6'ncı olmak üzere 14'üncü galibiyetini alan Thunder'da Hawks karşısında Anthony Morrow 15, Victor Oladipo 14, Steven Adams 12 sayı buldu.

Bu sezon 12'nci mağlubiyetini yaşayan Hawks'ta Paul Millsap 24, Dennis Schröder 17, Kyle Korver 15, Tim Hardaway Jr 12, Mike Muscala 11 sayı kaydetti.

Cavaliers üç maç sonra kazandı

Air Canada Centre'da karşılaştığı Toronto Raptors'ı 116-112'lik skorla geçen Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, üç maç sonra kazanarak 14. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Altı maç sonra kaybederek sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Raptors'ta DeMar DeRozan 31, Kyle Lowry 24, Terrence Ross 14, Patrick Patterson 12 sayı attı.

Ersan İlyasova'dan 17 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da ağırladığı Denver Nuggets'a 106-98'lik skorla kaybetti.

Art arda 7. olmak üzere 17. maçından yenilgiyle ayrılan Philadelphia'da 36 dakika süre alan Ersan İlyasova, mücadeleyi 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Ev sahibi ekipte Sergio Rodriguez ve Dario Saric 17'şer, Joel Embiid 16, Gerald Henderson 14, Richaun Holmes 11 sayıyla mücadele etti.

Üç maç sonra kazanarak 8. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta Danilo Gallinari 24, Will Barton ve Jamal Murray 22'şer sayıyla oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 98-106

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 112-116

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 113-118

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 99-102

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 110-112

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 96-97

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 108-110 (uzatmada)

Houston Rockets-Boston Celtics: 107-106

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 101-109

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 101-107

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 142-106