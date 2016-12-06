 Haydi Pınar Karşıyaka saldır Muratbey Uşak – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
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    Haydi saldır

    Haydi Pınar Karşıyaka saldır Muratbey Uşak
    'nde iki ekibimiz sahne alıyor. B Grubu'nda Pınar Karşıyaka 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Oradea'yı ağırlayacak. Kaf-Kaf 3. sırada. C Grubu'nda Muratbey Uşak 20.00'de lider Neptunas ile deplasmanda karşılaşacak. Uşak grubunda sonuncu.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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