Haydi Pınar Karşıyaka saldır Muratbey Uşak
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iki ekibimiz sahne alıyor. B Grubu'nda Pınar Karşıyaka 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Oradea'yı ağırlayacak. Kaf-Kaf 3. sırada. C Grubu'nda Muratbey Uşak 20.00'de lider Neptunas ile deplasmanda karşılaşacak. Uşak grubunda sonuncu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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