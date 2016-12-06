 Galatasaray'dan Beşiktaş'a jest – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Galatasaray'dan Beşiktaş'a jest

    Galatasaray'dan Beşiktaş'a jest

    Basketbolda Genç Erkekler Ligi Final Grubu'na kalma şansını kaybeden Galatasaray, üç oyuncusunu bedelsiz olarak geçici bonservisleriyle Beşiktaş'a verdi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Genç Takımı'na katılan 1999 doğumlu Alp Aşut, Erol Yiğit Şekeroğlu ve Kerem Akgün'ün, Genç Erkekler Ligi Final Grubu'nda forma giyeceği bildirildi.

    Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Genç Takımı ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılan üç oyuncuya Final Grubu'nda başarılar diledi.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:58
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