"Bay triple double" Russell Westbrook

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, son 2 sezondur yaptığı "triple double"larla adından söz ettirdi.

NBA'e adım attığı 2008-09 sezonundan bu yana Oklahoma City Thunder'da oynayan Westbrook, son 2 senedir kaydettiği gelişimle oyunun skor üretimi dışındaki yanlarına daha fazla katkı yapmaya başladı.

Ribaunt ve asist sayılarında ciddi bir artış sağlayan Westbrook, ligdeki ilk 7 yılında (507 maç) yaptığı 19 "triple double"a karşılık son 2 sezonda (102 maç) 29 kez 3 istatistikte çift hanelere ulaştı.

NBA efsanelerinin arasına katıldı

28 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon maç başına ürettiği 23,5 sayı, 10,4 asist, 7,8 ribauntla "Oscar Robertson'dan sonra 23 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt barajlarını aynı sezonda geçen NBA tarihindeki ikinci oyuncu" olmayı başardı.

Geçen sezon imza attığı 18 "triple double"la Magic Johnson'ın 1981-82 sezonundaki başarısını tekrarlayan Westbrook, 2016-17 sezonundaki 21. karşılaşmasında 10. kez "triple double" yaptı ve 1961-62 sezonunda 12 maçta bunu başaran Robertson'dan sonra 10 "triple double"a en hızlı 2'nci ulaşan isim oldu.

Bu sezon sahaya çıktığı 22. maçta 11'inci kez 3 istatistikte çift hanelere çıkan Westbrook, bu performansını devam ettirirse 1960'lardan bu yana kaydedilen en iyi istatistiklerden birine erişecek gibi görünüyor.

Robertson'ın 1961-62 sezonundaki performansıyla zirvede yer aldığı "bir NBA sezonunda en fazla 'triple double' yapan oyuncular" listesi şöyle:

Oyuncu Sezon Triple double sayısı 1 Oscar Robertson 1961-62 41 2 Wilt Chamberlain 1973-74 31 3 Oscar Robertson 1960-61 26 Oscar Robertson 1963-64 26 5 Oscar Robertson 1964-65 22 Wilt Chamberlain 1966-67 22 7 Oscar Robertson 1962-63 20 8 Magic Johnson 1981-82 18 Russell Westbrook 2015-16 18 10 Magic Johnson 1988-89 17

Hızla Bird'e yaklaşıyor

Bu sezon 13 Kasım'daki Orlando Magic karşılaşmasında, NBA tarihinde 40 kez "triple double" yapmayı başaran 8. isim olan Westbrook, Robertson'dan sonra "sezonun ilk 10 maçında 300 sayı ve 100 asist barajlarını geçen" 2. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Toplam "triple double" sayısını 48'e çıkaran Westbrook, sezon öncesi arkasında yer aldığı Fat Lever ve LeBron James'i geçerek tüm zamanlar listesinde 6. sıraya yerleşti. All-star oyun kurucu, gözünü, 59 "triple double"la üstünde bulunan Larry Bird'e dikti.

Lig tarihinde en fazla "triple double"a imza atan basketbolcular şöyle sıralandı:

1. Oscar Robertson - 181

2. Magic Johnson - 138

3. Jason Kidd - 107

4. Wilt Chamberlain - 78

5. Larry Bird - 59

6. Russell Westbrook - 48 (Hala oynuyor)

7. LeBron James - 45 (Hala oynuyor)

8. Fat Lever - 43

9. Bob Cousy - 33

10. John Havlicek - 31

Peş peşe 6 "triple double" yapan 4 isimden biri

Westbrook, 4 Aralık'taki New Orleans Pelicans karşılaşmasında, Michael Jordan'dan beri art arda 5 "triple double" yapan ilk NBA oyuncusu olmayı başardı. Westbrook, bir gün sonra ise serisini 6 maça yükseltti. Jordan, 1989'da 7'si arka arkaya olmak üzere 11 maçta 10 kez 3 istatistikte çift hanelere çıkmıştı.

5 kez all-star seçilen Westbrook, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan sonra 6 maçlık "triple double" serisine imza atan 4'üncü oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

NBA tarihindeki en uzun "triple double" serileri şöyle:

1. Wilt Chamberlain (1968) - 9

2. Oscar Robertson (1961), Michael Jordan (1989) - 7

3. Russell Westbrook (2016) - 6 (Sürebilir)

4. Oscar Robertson (1961 ve 1962), Wilt Chamberlain (1968) - 5

"Triple double" ortalamaya sahip

Kariyerinin ilk 8 yılındaki 21,5 sayı, 7,6 asist, 5,6 ribaunt ortalamalarına karşılık bu sezon maç başına ürettiği 31 sayı, 11,3 asist, 10,9 ribauntla "triple double" ortalamaya erişen Westbrook, Robertson'dan (1961-1962 sezonu) sonra aralık ayına "triple double" ortalamayla giren ikinci NBA oyuncusu oldu.

2008 NBA draftında 4. sıradan seçilen Westbrook, 1961-62 sezonunu 30,8 sayı, 12,5 ribaunt ve 11,4 asistle bitiren Robertson'dan sonra bir sezonu "triple double" ortalamayla tamamlayan 2'nci NBA oyuncusu olmaya çalışacak.