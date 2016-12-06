Avrupa basketbolunun efsanesi

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen 56 yaşındaki Obradovic, kulüp ve milli takım kariyerinde büyük başarılara imza attı.

Başantrenörlüğe 1991 yılında Sırbistan'ın Partizan ekibinde başlayan Zeljko Obradovic, 20. sezonunu geçirdiği Avrupa'nın bir numaralı kupası THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tecrübeli başantrenör, Avrupa Ligi'nde 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

Sırp teknik adam, Avrupa Ligi'ndeki ilk kupasını henüz 31 yaşındayken kazandı. Obradovic yönetimindeki Partizan, 1992 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupanın sahibi oldu.

Deneyimli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda zafere ulaştı.

Obradovic, Panathinaikos ile de 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğu gördü.

- Avrupa Ligi'nde 433 maç

Zeljko Obradovic, 20 sezondur boy gösterdiği Avrupa Ligi'nde şu ana dek 433 karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli başantrenör, Fenerbahçe'nin yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos ile bu kulvarda çıktığı maçlarda 308 galibiyet, 125 mağlubiyet yaşadı.

- Fenerbahçe'yi 2 kez Dörtlü Final'e taşıdı

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile son iki sezonda THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de yer alma başarısı gösterdi.

Sırp başantrenör idaresindeki sarı-lacivertli takım, 2015 yılında Madrid'e yapılan Dörtlü Final'deki ilk maçında Real Madrid'e yenilerek, finale çıkma şansını kaçırdı.

Obrodovic'in öğrencileri, geçen sezon Berlin'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise ilk maçta Laboral Kutxa'yı geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi uzatma sonunda kaybederek kupayı rakibine kaptırdı.

Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin başında 92 maçta görev aldı.

Sarı-lacivertli takım, Obradovic yönetiminde çıktığı bu maçlardan 66 galibiyet ve 26 mağlubiyetle ayrıldı.

- İstanbul'daki iki Dörtlü Final'de de bulundu

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, daha önce İstanbul'da düzenlenen 2 Dörtlü Final organizasyonuna da takımlarını getirmeyi başardı.

Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Dörtlü Final'i hedefleyen Fenerbahçe'de, başantrenör Obradovic için İstanbul'daki turnuvaların özel bir anlamı bulunuyor.

Obradovic, kariyerinin ilk sezonunda İstanbul'daki finalde Partizan'la Avrupa'nın zirvesine çıktı. İstanbul'da 2012 yılında ikinci kez düzenlenen Dörtlü Final'de de Obradovic'in Panathinaikos'u yer aldı. Panathinaikos, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4. oldu.

Obradovic, İstanbul'da 3. kez düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe'yle bir kez daha yer alarak, 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

- Fenerbahçe ile 5 kupa kazandı

Fenerbahçe'nin başında 4. sezonunu geçiren Obradovic, şu ana dek kulübe 5 kupa kazandırdı.

Sarı-lacivertli takım, Obradovic yönetiminde ikişer kez Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bir kez Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin başında ilk kupa sevincini 2013-2014 sezonun başında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alarak yaşayan Obradovic, sezon sonunda takımını ligde şampiyonluğa taşıdı.

Zeljko Obradovic idaresindeki sarı-lacivertli ekip, geçen sezon ise lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesini götürdü.

- Ligde 130 maça çıktı

Sırp başantrenör, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 130 maçta Fenerbahçe'nin başında bulundu.

Bu karşılaşmaların 99'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, 31'inde ise rakiplerine mağlup oldu.

- Milli takımda önemli başarılar kazandı

Zeljko Obradovic, kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım seviyesinde de büyük başarılar elde etti.

Tecrübeli başantrenör, Yugoslavya Milli Takımı'nı 1997'de Avrupa, 1998'de ise dünya şampiyonu yaptı.