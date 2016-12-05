TOFAŞ'a NBA'den transfer
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ, NBA'de New York Knicks, Indiana Pacers ve Milwaukee Bucks formaları giyen Chris Copeland ile anlaştı.
TOFAŞ'ın dün ligde Fenerbahçe ile oynadığı maçı salonda takip eden ABD'li oyuncu, Bursa VM Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan tetkiklerde, oyuncuda sağlık sorununa rastlanmadı.
Copeland, yeni takımında 34 numaralı formayı giyecek.
İspanya, Hollanda, Almanya ve Belçika liglerinde oynayan Copeland, 2012'de NBA'de New York Knicks forması giydi. İlk sezonunda 65 maçta görev yapan Copeland 8 sayı, 2 ribaunt ortalaması ile mücadele etti.
2013-2015 yıllarında Indiana Pacers formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, burada iki sezonda 98 maçta görev aldı ve son sezonunda 6,3 sayı, 2,3 ribaunt ortalaması yakaladı.
2015-2016 sezonunda Milwaukee Bucks ile NBA kariyerine devam eden forvet oyuncusu, 23 maçta görev aldı.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:52
- "Hedefimiz dünya kulübü Beşiktaş"
Toplam 1
Yorum
Ustune koydugunuz tek sey 3 temmuzda sustunuz demir orene parasina karsilik sampiyonluk istediniz spordaki fetoslar fenere karsi sizi kullaniyoar bir sea gs yi kullandilar aysalla ormanla bjk yi demir orende kapagi bu yediklerinizi fener sizin kursaginizda birakmaz
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 5
Yorum
eea napoliden büyükmüsünüz?
- Fırtına ‘çıkış’ arıyor
Toplam 7
Yorum
Forvet diye aldığınız futbolcuları kadrodan çıkarı Şimdilik 4-6-0 sistemi ile oynayın.Nasılsa forvetlerde bir numara yok. Orta saha kalabalık olursa gol atma şansımız daha çok olur..
TOFAŞ'a NBA'den transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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