TOFAŞ'a NBA'den transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre forvet pozisyonunda görev yapan 1984 doğumlu ABD'li oyuncu Copeland ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

TOFAŞ'ın dün ligde Fenerbahçe ile oynadığı maçı salonda takip eden ABD'li oyuncu, Bursa VM Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan tetkiklerde, oyuncuda sağlık sorununa rastlanmadı.

Copeland, yeni takımında 34 numaralı formayı giyecek.

İspanya, Hollanda, Almanya ve Belçika liglerinde oynayan Copeland, 2012'de NBA'de New York Knicks forması giydi. İlk sezonunda 65 maçta görev yapan Copeland 8 sayı, 2 ribaunt ortalaması ile mücadele etti.

2013-2015 yıllarında Indiana Pacers formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, burada iki sezonda 98 maçta görev aldı ve son sezonunda 6,3 sayı, 2,3 ribaunt ortalaması yakaladı.

2015-2016 sezonunda Milwaukee Bucks ile NBA kariyerine devam eden forvet oyuncusu, 23 maçta görev aldı.