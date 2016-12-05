NBA’den Türkiye'ye
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yeşilgiresun Belediyespor ABD’li Toure' Murry ile anlaşmaya vardı.
Amerikalı tecrübeli oyuncu daha önce NBA liginde New York, Washington, Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves takımlarında forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla uzatma opsiyonlu 2 aylık kontrat yapıldığı belirtildi.
Yeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerim Aksu ise, ligde mücadelelerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, "Her geçen gün takımımız mücadele, hırs ve kazanma adına daha iyiye gidiyor. Biz bu lige çıkmayı hak ettiğimiz zaman bu ligde kalıcı olacağımızı taraftarlarımıza vaat etmiştik. Bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. Yeni anlaşmaya vardığımız Toure' Murry'inde takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Oyuncunun lisans işlemlerini hızlı bir şekilde yapıp Darüşşafaka Doğuş maçına kadar yetiştirmeye çalışacağız" dedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla uzatma opsiyonlu 2 aylık kontrat yapıldığı belirtildi.
Yeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerim Aksu ise, ligde mücadelelerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, "Her geçen gün takımımız mücadele, hırs ve kazanma adına daha iyiye gidiyor. Biz bu lige çıkmayı hak ettiğimiz zaman bu ligde kalıcı olacağımızı taraftarlarımıza vaat etmiştik. Bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. Yeni anlaşmaya vardığımız Toure' Murry'inde takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Oyuncunun lisans işlemlerini hızlı bir şekilde yapıp Darüşşafaka Doğuş maçına kadar yetiştirmeye çalışacağız" dedi.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hakemler rakipten
Toplam 60
Yorum
şu kız kadar toplasan şu kız kadar olamadı bjk camiası.azıcık delikanlı olun . Gs sizden daha delikanlı
- Hakemler rakipten
Toplam 60
Yorum
bjk beşiktaş 1 puana geldi aldı ve gitti.eğer 3 puana gelse onuda alırdı volkan efendi!!sen şenol güneşe dua ett
- Simdi sıra geldi Kiev’e
Toplam 25
Yorum
hehe soğuk hakemi ayarlarsanız soğudu da yenersiniz , neden olmasın ?
NBA’den Türkiye'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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