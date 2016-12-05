Euroleague Final Four biletleri satışa çıkıyor
İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Euroleague Final Four'un biletleri 12 Aralık'ta satışı çıkıyor.
Bu sene İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Euroleague Final-Four heyecanı için geri sayım başladı. 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Euroleague Final Four'un bilet satışları 12 Aralık Pazartesi saat 14.00'te başlayacak.
İnternet üzerinden yapılacak satışlarda, en ucuz bilet 195 Euro, en pahalı bilet ise 545 Euro olacak.
İnternet üzerinden yapılacak satışlarda, en ucuz bilet 195 Euro, en pahalı bilet ise 545 Euro olacak.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip Banvit
Toplam 1
Yorum
Mehmet Bence takımın başına Sadi tekelioglu gelmesi lazım Başkan muarrem bey selametle kalın
- Cardozo: Beni alın
Toplam 12
Yorum
artvinli bence eto alinmali
- Gördük Beşiktaş'ı!
Toplam 57
Yorum
bjk çok üstün oynamışlar mış o kadar eksikle geldiğimiz kadıköyde kaleye bulan şutunuz yok beyler!!! top göstermedik derken bi zahmet oynama yüzdesine bakın arena da görüşürüz
Euroleague Final Four biletleri satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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