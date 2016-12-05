 Euroleague Final Four biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Euroleague Final Four biletleri satışa çıkıyor

    Euroleague Final Four biletleri satışa çıkıyor

    İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Euroleague Final Four'un biletleri 12 Aralık'ta satışı çıkıyor.

    Bu sene İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Euroleague Final-Four heyecanı için geri sayım başladı. 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Euroleague Final Four'un bilet satışları 12 Aralık Pazartesi saat 14.00'te başlayacak.

    İnternet üzerinden yapılacak satışlarda, en ucuz bilet 195 Euro, en pahalı bilet ise 545 Euro olacak.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:33
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