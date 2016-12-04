Potada günün maçları
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Zirve yarışını da ilgilendiren maçlar şöyle: 14.00: Gaziantep-Anadolu Efes (Lig TV3), 16.00: Banvit-Trabzon M.Park, 17.00: Tofaş-Fenerbahçe (NTV Spor), 20.00: Galatasaray Odeabank- Muratbey Uşakspor (Lig TV3).
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Elde var "0"
Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Potada günün maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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