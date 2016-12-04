 Potada günün maçları – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Potada günün maçları

    Potada günün maçları
    Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Zirve yarışını da ilgilendiren maçlar şöyle: 14.00: Gaziantep-Anadolu Efes (Lig TV3), 16.00: Banvit-Trabzon M.Park, 17.00: Tofaş-Fenerbahçe (NTV Spor), 20.00: Galatasaray Odeabank- Muratbey Uşakspor (Lig TV3).
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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