Cleveland Cavaliers'ın üst üste 3. yenilgisi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'a 111-105 mağlup olarak üst üste 3. kez yenildi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde United Center'da Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Chicago Bulls, rakibini 111-105'le geçti.

Sezonun 11. galibiyetini elde eden Bulls'da Jimmy Butler 26 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Taj Gibson 23 sayı ve 11 ribaunt, Dwyane Wade 24 sayıyla skora katkı verirken, Rajon Rondo ise 15 sayı, 11 ribaunt ve 12 asist ile "triple-double" yaptı.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan son şampiyon Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James 27 sayı ve 13 asist, Kyrie Irving ise 20 sayı ve 8 asistle mücadele etti.

Ersan ve Ömer'in takımları kaybetti

NBA'deki milli basketbolculardan Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği Orlando Magic'e 105-88 yenildiği mücadelede 7 sayı, 5 ribaunt, 1'er asist ve blok kaydetti.

Magic'e sezonun 12. galibiyetini getiren oyuncular, 20 sayıyla Aaron Gordon, 16'şar sayıyla Serge Ibaka, Evan Fournier ve Jeff Green oldu.

Ev sahibi takımda Joel Embiid 25 sayı ve 10 ribaunt, Jahlil Okafor ise 16 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yapsa da galibiyet için yeterli olmadı.

New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık ise takımının konuk ettiği Los Angeles Clippers'a 114-96 mağlup olduğu maçta 4 sayı, 5 ribaunt ve 1 blokluk bir performans sergiledi.

Sezonun 16. galibiyetini alan Clippers'da Blake Griffin 27 sayı ve 10 ribaunt, Chris Paul ise 17 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparak takımına galibiyeti getirdi. Pelicans'ta Anthony Davis 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Toplu sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 88-105

Boston Celtics-Sacramento Kings: 97-92

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 118-114

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 113-80

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 85-121

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 111-105

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 96-114

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 107-105

Denver Nuggets-Houston Rockets: 110-128