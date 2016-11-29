 Anadolu Efes’liler imza dağıttı – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ’liler imza dağıttı

    Anadolu Efes’liler imza dağıttı
    Spor Kulübü'nün başarılı basketbolcuları, ev sahipliğinde düzenlenen İmza Günü'nde basketbolseverlerle bir araya geldiler ve taraftarlar, hayranı oldukları yıldız isimlerle fotoğraf çektirme ve kendilerinden imza alma fırsatı buldular. Katılımın çok yüksek olduğu tören beğeni kazandı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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