Ersan İlyasova takımının en skorer ismi
Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'a yenildi. Temsilcimizin takımı mağlup olurken Ersan, 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
NBA'gecenin maçında San Antonio Spurs, Boston Celtics'i 109-103 mağlup etti ve galibiyet serisini 8 maça yükseltti.
NBA'e 15 maçla devam edildi. TD Garden Arena'da Boston Celtics'in konuğu olan San Antonio Spurs, baştan sona çekişme içinde geçen mücadeleden 109-103 galip ayrılarak sezonun 13. galibiyetini aldı.
Spurs'da Kawhi Leonard 25 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, kenardan gelen oyunculardan Patty Mills 19 sayı, David Lee 15 sayı ve 12 ribaunt, Davis Bertans ise 15 sayıyla skora destek verdi.
Celtics'de Isaiah Thomas 24 sayı ve 8 asist, Avery Bradley 19 sayı ve 8 ribauntla mücadele etse de takımının bu sezonki 7. mağlubiyetini almasını engelleyemedi.
Warriors eski formuna kavuştu
Staples Center'da Los Angeles Lakers'ın konuğu olan geçen sezonun finalisti Golden State Warriors, rakibini 109-85'le geçerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Bu sezon 14. kez parkeden galip ayrılan Warriors'da Kevin Durant 29 sayı ve 9 asist, Stephen Curry 24 sayıyla oynadı.
Sezonun 9. mağlubi·yeti·ni· alan Lakers'da Jordan Clarkson 20, Lou Williams 13 sayı üretti.
Ersan ve Ömer'in takımları kaybetti
NBA'deki milli basketbolculardan Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Chicago Bulls'a 105-89 yenildiği mücadelede 14 sayı, 7 ribaunt ve 2 asist kaydederek takımının en skorer oyuncusu oldu.
Bulls'a sezonun 10. galibiyetini getiren oyuncular, 26'şar sayıyla oynayan Jimmy Butler ile Dwyane Wade oldu.
New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık ise takımının deplasmanda Portland Trail Blazers'a 119-104 mağlup olduğu maçta 6 sayı ve 4 ribauntluk bir performans sergiledi.
Blazers'ta Damian Lillard 27 sayı ve 11 asist, CJ McCollum 24 sayı, Maurice Harkless ise 19 sayı ve 11 ribauntla takımına galibiyeti getirdi. Pelicans'ta Anthony Davis'in 31 sayı ve 13 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 103-109
Orlando Magic-Washington Wizards: 91-94
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 128-90
Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 108-97
New York Knicks-Charlotte Hornets: 113-111
Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 89-105
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 118-97
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 81-90
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 99-105
Utah Jazz-Atlanta Hawks: 95-68
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 129-132 (uzatmada)
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 85-98
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 119-104
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 85-109
Sacramento Kings-Houston Rockets: 104-117
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:45
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
atreides Nazifoğlu çabuk havaya girmiş, bu takımı bu hale getiren sizlersiniz yönetimin yanlış transferleri hoca seçimindeki hata, taviz verilen futbolcular, ki eğer bu takımda gruplaşma varsa en büyük sorumlu teknik kadrodur, Cavanda, Carole, Linnes, DeJong, Semih, Sabri, Serdar Aziz Galatasaray gibi hedefleri olan bir takımın oyuncusu olamaz he Dursun Özbek ve ekibide bu kulübün yönetimi olamaz.
- Sosa harekatı
Toplam 23
Yorum
ercisli olum black and beyaz bi bak bakim son 5 sezonda fenerden beşiktaşa kaç kişi gitmiş. onu bırak hiç oynatmadığım sezer bile size geldi kim kimin aşığı oluyo biz bi tek ismaili aldık sizden sezer uğur boral nobre rüştü caner gökhan aurelio ali güneş mehmet yozgatlı benim bildiğim bunlar burdan bi ilk 11 çıkar ha :))
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
......... SN NAZİFOĞLU BEY BEY, SENİ KADI KÖYDE ÖTERKEN KİMSE GÖRMED O ZAMAN SEN NERELERDEYDİNİ. PERSİE YARDIMCI OLANLARI VE GS DA PERSİE VE ADVOCAAT I KAHRAMAN YAPANLARI SEN GÖRMEDİN Mİ. BU HAFTA BUNLAR BİRAZICIK OYNAR GİBİ YAPTILARDA FB DEN DAHA İYİ OYNAYAN BU BURSA SPORU YENDİLER.
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