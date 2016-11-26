Ersan İlyasova takımının en skorer ismi

NBA'gecenin maçında San Antonio Spurs, Boston Celtics'i 109-103 mağlup etti ve galibiyet serisini 8 maça yükseltti.

NBA'e 15 maçla devam edildi. TD Garden Arena'da Boston Celtics'in konuğu olan San Antonio Spurs, baştan sona çekişme içinde geçen mücadeleden 109-103 galip ayrılarak sezonun 13. galibiyetini aldı.

Spurs'da Kawhi Leonard 25 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, kenardan gelen oyunculardan Patty Mills 19 sayı, David Lee 15 sayı ve 12 ribaunt, Davis Bertans ise 15 sayıyla skora destek verdi.

Celtics'de Isaiah Thomas 24 sayı ve 8 asist, Avery Bradley 19 sayı ve 8 ribauntla mücadele etse de takımının bu sezonki 7. mağlubiyetini almasını engelleyemedi.

Warriors eski formuna kavuştu

Staples Center'da Los Angeles Lakers'ın konuğu olan geçen sezonun finalisti Golden State Warriors, rakibini 109-85'le geçerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Bu sezon 14. kez parkeden galip ayrılan Warriors'da Kevin Durant 29 sayı ve 9 asist, Stephen Curry 24 sayıyla oynadı.

Sezonun 9. mağlubi·yeti·ni· alan Lakers'da Jordan Clarkson 20, Lou Williams 13 sayı üretti.

Ersan ve Ömer'in takımları kaybetti

NBA'deki milli basketbolculardan Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Chicago Bulls'a 105-89 yenildiği mücadelede 14 sayı, 7 ribaunt ve 2 asist kaydederek takımının en skorer oyuncusu oldu.

Bulls'a sezonun 10. galibiyetini getiren oyuncular, 26'şar sayıyla oynayan Jimmy Butler ile Dwyane Wade oldu.

New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık ise takımının deplasmanda Portland Trail Blazers'a 119-104 mağlup olduğu maçta 6 sayı ve 4 ribauntluk bir performans sergiledi.

Blazers'ta Damian Lillard 27 sayı ve 11 asist, CJ McCollum 24 sayı, Maurice Harkless ise 19 sayı ve 11 ribauntla takımına galibiyeti getirdi. Pelicans'ta Anthony Davis'in 31 sayı ve 13 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 103-109

Orlando Magic-Washington Wizards: 91-94

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 128-90

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 108-97

New York Knicks-Charlotte Hornets: 113-111

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 89-105

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 118-97

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 81-90

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 99-105

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 95-68

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 129-132 (uzatmada)

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 85-98

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 119-104

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 85-109

Sacramento Kings-Houston Rockets: 104-117