Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece (Beşiktaş Akatlar Arena)

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci)

17.00 Gaziantep Basketbol-Banvit (Karataş Şahinbey)

18.00 Trabzonspor Medical Park-TOFAŞ (Hayri Gür)

27 Kasım Pazar:

13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir (Ülker Sports Arena)

16.00 TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Odeabank (Ankara)

19.00 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor (Abdi İpekçi)

28 Kasım Pazartesi:

18.00 Muratbey Uşak-Darüşşafaka Doğuş (Uşak Üniversitesi)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Edip Buran)

15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray (Caferağa)

16.00 Bellona AGÜ-Fenerbahçe (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

27 Kasım Pazar:

14.00 BOTAŞ-Girne Üniversitesi (Menderes)

14.00 Canik Belediyespor-Tosyalı Toyo Osmaniye (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

15.30 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Gelişim Koleji-Petkimspor (Gelişim Koleji)

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Nesine.com Eskişehir Basket (Acıbadem Üniversitesi)

18.00 Türk Telekom-Pertevniyal (Ankara)

Yarın:

16.00 Muğla Ormanspor-Düzce Belediyespor (Menteşe)

16.00 İstanbulspor Beylükdüzü-Final Gençlik (Gazanfer Bilge)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Mamak Belediyesi Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Yalova Group Belediyespor (Bursa Atatürk)

18.00 Afyon Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

27 Kasım Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)