 Basketbolda haftanın programı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 8, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

    - Spor Toto Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece (Beşiktaş Akatlar Arena)

    16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci)

    17.00 Gaziantep Basketbol-Banvit (Karataş Şahinbey)

    18.00 Trabzonspor Medical Park-TOFAŞ (Hayri Gür)

    27 Kasım Pazar:

    13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir (Ülker Sports Arena)

    16.00 TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Odeabank (Ankara)

    19.00 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor (Abdi İpekçi)

    28 Kasım Pazartesi:

    18.00 Muratbey Uşak-Darüşşafaka Doğuş (Uşak Üniversitesi)

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

    Yarın:

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Edip Buran)

    15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray (Caferağa)

    16.00 Bellona AGÜ-Fenerbahçe (Kadir Has Kongre Merkezi)

    16.00 İstanbul Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    27 Kasım Pazar:

    14.00 BOTAŞ-Girne Üniversitesi (Menderes)

    14.00 Canik Belediyespor-Tosyalı Toyo Osmaniye (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

    15.30 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Bugün:

    14.00 Gelişim Koleji-Petkimspor (Gelişim Koleji)

    16.00 Acıbadem Üniversitesi-Nesine.com Eskişehir Basket (Acıbadem Üniversitesi)

    18.00 Türk Telekom-Pertevniyal (Ankara)

    Yarın:

    16.00 Muğla Ormanspor-Düzce Belediyespor (Menteşe)

    16.00 İstanbulspor Beylükdüzü-Final Gençlik (Gazanfer Bilge)

    16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Mamak Belediyesi Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Yalova Group Belediyespor (Bursa Atatürk)

    18.00 Afyon Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

    27 Kasım Pazar:

    16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:21
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