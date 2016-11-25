Basketbolda haftanın programı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 8, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece (Beşiktaş Akatlar Arena)
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci)
17.00 Gaziantep Basketbol-Banvit (Karataş Şahinbey)
18.00 Trabzonspor Medical Park-TOFAŞ (Hayri Gür)
27 Kasım Pazar:
13.00 Fenerbahçe-Best Balıkesir (Ülker Sports Arena)
16.00 TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Odeabank (Ankara)
19.00 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor (Abdi İpekçi)
28 Kasım Pazartesi:
18.00 Muratbey Uşak-Darüşşafaka Doğuş (Uşak Üniversitesi)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Yarın:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Edip Buran)
15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray (Caferağa)
16.00 Bellona AGÜ-Fenerbahçe (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.00 İstanbul Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)
27 Kasım Pazar:
14.00 BOTAŞ-Girne Üniversitesi (Menderes)
14.00 Canik Belediyespor-Tosyalı Toyo Osmaniye (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
15.30 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Gelişim Koleji-Petkimspor (Gelişim Koleji)
16.00 Acıbadem Üniversitesi-Nesine.com Eskişehir Basket (Acıbadem Üniversitesi)
18.00 Türk Telekom-Pertevniyal (Ankara)
Yarın:
16.00 Muğla Ormanspor-Düzce Belediyespor (Menteşe)
16.00 İstanbulspor Beylükdüzü-Final Gençlik (Gazanfer Bilge)
16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Mamak Belediyesi Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Yalova Group Belediyespor (Bursa Atatürk)
18.00 Afyon Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
27 Kasım Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:21
- Sorun Eren’de değil
Toplam 5
Yorum
Taner Yilmaz hocaya nedense bir ön yargi var, peki su anki hoca yilmaz vural da olan tercübe ve egitimin yüzde kaci varjQuery191004515012062525292_1480058807219 10% mu 5% mi??
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Toplam 30
Yorum
Fenerim Aynen Katılıyorum 19907
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Toplam 4
Yorum
Ermenekli Olsun be konyam
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