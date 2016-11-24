Türkiye'nin maç programı belli oldu
2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) maç programı belirlendi.
Rusya'nın ardından 2 Eylül Cumartesi günü Büyük Britanya'nın karşısına çıkacak ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazar gününü ise maç yapmadan geçecek.
D Grubundaki 3. maçında 4 Eylül Pazartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak milliler, 5 Eylül Salı günü de Belçika ile karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Çarşamba gününü dinlenerek geçirecek Türkiye, grubundaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile mücadele edecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda maç programı şöyle:
|
TARİH
|
A TAKIM
|
B TAKIM
|
1 Eylül Cuma
|
Türkiye
|
Rusya
|
1 Eylül Cuma
|
Sırbistan
|
Letonya
|
2 Eylül Cumartesi
|
Büyük Britanya
|
Türkiye
|
2 Eylül Cumartesi
|
Rusya
|
Sırbistan
|
4 Eylül Pazartesi
|
Sırbistan
|
Türkiye
|
4 Eylül Pazartesi
|
Belçika
|
Rusya
|
5 Eylül Salı
|
Türkiye
|
Belçika
|
5 Eylül Salı
|
Rusya
|
Letonya
|
7 Eylül Perşembe
|
Letonya
|
Türkiye
|
7 Eylül Perşembe
|
Belçika
|
Sırbistan
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
- Gökhan Gönül 8 yıl sonra
Toplam 6
Yorum
HA HA HAAAY ÇOK FAYDALI OLDU SEN HEP OYNA EMİ
- Derin lobi bizi cezalandırıyor
Toplam 2
Yorum
ged 61 tabiki taraftar olarak takımın ve yönetimin arkasında olmalıyız..ama artık yönetimde ne kendilerini nede bizi kandırmayı bırakmalı..tamam hakem hataları çok can yakıyor ama bu oyuncular yetersiz,oynanan futbol çok kötü ve herşey ortada...
- Drogba sevinci
Toplam 7
Yorum
serdar akay gs taraftarları bana kızacak ama şu gs taraftarları kadar futboldan anlamayan taraftar az bulunur.bizim gsnin hamit,de jong,sneijder,sabri,podolski vs bu tür moruklardan kurtulup takıma genç başarıya aç,kariyer hedefi olan genç oyuncular transfer etmemiz lazım iken hala drogba gelsin diyorlar.b.dortmund genç oyuncular ile neler başarıyor bakın.bjk feda sezonunda yaptığı genç oyuncular ile nasıl ilerisi için sağlam bi temel atmış bakın
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