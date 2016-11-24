 Türkiye'nin maç programı belli oldu – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Türkiye'nin maç programı belli oldu

    Türkiye'nin maç programı belli oldu

    2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) maç programı belirlendi.

    Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu'nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Takım, ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile yapacak.

    Rusya'nın ardından 2 Eylül Cumartesi günü Büyük Britanya'nın karşısına çıkacak ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazar gününü ise maç yapmadan geçecek.

    D Grubundaki 3. maçında 4 Eylül Pazartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak milliler, 5 Eylül Salı günü de Belçika ile karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Çarşamba gününü dinlenerek geçirecek Türkiye, grubundaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile mücadele edecek.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda maç programı şöyle:

    TARİH

    A TAKIM

    B TAKIM

    1 Eylül Cuma

    Türkiye

    Rusya

    1 Eylül Cuma

    Sırbistan

    Letonya

    2 Eylül Cumartesi

    Büyük Britanya

    Türkiye

    2 Eylül Cumartesi

    Rusya

    Sırbistan

    4 Eylül Pazartesi

    Sırbistan

    Türkiye

    4 Eylül Pazartesi

    Belçika

    Rusya

    5 Eylül Salı

    Türkiye

    Belçika

    5 Eylül Salı

    Rusya

    Letonya

    7 Eylül Perşembe

    Letonya

    Türkiye

    7 Eylül Perşembe

    Belçika

    Sırbistan
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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