Türkiye'nin maç programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu'nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Takım, ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile yapacak.

Rusya'nın ardından 2 Eylül Cumartesi günü Büyük Britanya'nın karşısına çıkacak ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazar gününü ise maç yapmadan geçecek.

D Grubundaki 3. maçında 4 Eylül Pazartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak milliler, 5 Eylül Salı günü de Belçika ile karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Çarşamba gününü dinlenerek geçirecek Türkiye, grubundaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda maç programı şöyle: