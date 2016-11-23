 Ufuk Sarıca iddiası – Fotomaç – 23 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    iddiası

    Ufuk Sarıca iddiası
    Ergin Ataman'ın ardından için hoca arayışlarını sürdüren Basketbol Federasyonu'nun Ufuk Sarıca'ya teklif götüreceği iddia edildi. Daha önce Orhun Ene ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlayamayan federasyonun, Beşiktaş'ı çalıştıran Sarıca için nabız yokladığı ileri sürüldü.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ufuk Sarıca iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.