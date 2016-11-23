Ufuk Sarıca iddiası
Ergin Ataman'ın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı için hoca arayışlarını sürdüren Basketbol Federasyonu'nun Ufuk Sarıca'ya teklif götüreceği iddia edildi. Daha önce Orhun Ene ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlayamayan federasyonun, Beşiktaş'ı çalıştıran Sarıca için nabız yokladığı ileri sürüldü.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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