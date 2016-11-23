 ''Dünyaya örnek oluyoruz'' – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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HEPSİ
    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Dünyaya örnek oluyoruz''

    ''Dünyaya örnek oluyoruz''
    kura çekimi öncesi söz alan , kısa bir değerlendirme yaptı. "Türkiye konumuyla, tarihiyle ve temsil ettiği değerleriyle dünyanın merkezini teşkil ediyor" diyen Bakan Kılıç, "Türkiye organizasyon anlamında son yıllarda gerçekten dünyaya ev sahipliğinin ne olduğunu gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde, 2023 FIBA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun da buradan işaretini verelim. Geleceği şimdiden çalışmaya başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanımız da spordan gelen birisi. Sporun birleştirici özelliğine de sürekli atıfta bulunur" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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