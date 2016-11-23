''Dünyaya örnek oluyoruz''
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekimi öncesi söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kısa bir değerlendirme yaptı. "Türkiye konumuyla, tarihiyle ve temsil ettiği değerleriyle dünyanın merkezini teşkil ediyor" diyen Bakan Kılıç, "Türkiye organizasyon anlamında son yıllarda gerçekten dünyaya ev sahipliğinin ne olduğunu gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde, 2023 FIBA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun da buradan işaretini verelim. Geleceği şimdiden çalışmaya başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanımız da spordan gelen birisi. Sporun birleştirici özelliğine de sürekli atıfta bulunur" ifadelerini kullandı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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