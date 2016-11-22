Karşıyaka deplasmanda farklı kazandı

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Pınar Karşıyaka ilk çeyreği 16-13 üstün geçti. İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, İzmir ekibi soyunma odasına 32-29 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakika potasında sayı görmedi ve son çeyreğe 20 sayı farkla 58-38 üstün girdi. Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakayı 78-60 kazandı.

İzmir temsilcisi, grupta 4. galibiyetini alırken, Khimik 5. yenilgisini yaşadı.

Maçın en skorer isimleri on altışar sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Summers ve Khimik'ten Antypov oldu.



Salon: Olymp Spor Merkezi

Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Marek Cmikiewicz (Polonya)

Khimik: Smith 9, Riabchuck 3, Petrov 12, Koniev 8, Antypov 16, Tsykalyuk, Bejerano 2, Prokopenko 3, Pavlov 5, Sydorov, Belikov 2

Pınar Karşıyaka: Brown 13, Ponitka 8, Summers 16, Soner Şentürk 6, Owens 2, Dillard 9, Petway 6, Muhammed Baygül 9, Egemen Güven 9, Alp Karahan, Görkem Doğan

1. Periyot: 13-16

Devre: 29-32

3. Periyot: 38-58