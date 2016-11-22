Karşıyaka deplasmanda farklı kazandı
Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki altıncı maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Ukrayna ekibi Khimik'i 78-60 yendi.
Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Pınar Karşıyaka ilk çeyreği 16-13 üstün geçti. İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, İzmir ekibi soyunma odasına 32-29 önde girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakika potasında sayı görmedi ve son çeyreğe 20 sayı farkla 58-38 üstün girdi. Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakayı 78-60 kazandı.
İzmir temsilcisi, grupta 4. galibiyetini alırken, Khimik 5. yenilgisini yaşadı.
Maçın en skorer isimleri on altışar sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Summers ve Khimik'ten Antypov oldu.
Salon: Olymp Spor Merkezi
Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Marek Cmikiewicz (Polonya)
Khimik: Smith 9, Riabchuck 3, Petrov 12, Koniev 8, Antypov 16, Tsykalyuk, Bejerano 2, Prokopenko 3, Pavlov 5, Sydorov, Belikov 2
Pınar Karşıyaka: Brown 13, Ponitka 8, Summers 16, Soner Şentürk 6, Owens 2, Dillard 9, Petway 6, Muhammed Baygül 9, Egemen Güven 9, Alp Karahan, Görkem Doğan
1. Periyot: 13-16
Devre: 29-32
3. Periyot: 38-58
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:54
- Mustafa Akbaş'ta 3 kırık!
Toplam 3
Yorum
xx sakatlandığı gibi çıkması lazımdı, iyi niyetli olabilir ama hemen sayesınde pozisyon vermeye basladık ve kornerde boşa kafa atması tuttugu adama asist yaptırdı. madem yedekte solbekin varsa oynatacaksın ersun hoca bazen oyuna müdahelede yetersiz kalıyorsun?
- F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber
Toplam 9
Yorum
xx bu maçın faturasını trabzona kesin alışkınsınız zaten saçma nedenlerle fazla fazla ceza vermeye kime hizmet ettiğiniz belli devam!!!
- Ekici ile zirve
Toplam 9
Yorum
Golcü Yollayın gitsin.Ne anlaşması.
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