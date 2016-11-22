 Karşıyaka deplasmanda farklı kazandı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Karşıyaka deplasmanda farklı kazandı

    Karşıyaka deplasmanda farklı kazandı

    Basketbolda, B Grubu'ndaki altıncı maçında , deplasmanda Ukrayna ekibi 'i 78-60 yendi.

    Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. ilk çeyreği 16-13 üstün geçti. İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, İzmir ekibi soyunma odasına 32-29 önde girdi.

    İkinci yarıya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakika potasında sayı görmedi ve son çeyreğe 20 sayı farkla 58-38 üstün girdi. Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakayı 78-60 kazandı.

    İzmir temsilcisi, grupta 4. galibiyetini alırken, 5. yenilgisini yaşadı.

    Maçın en skorer isimleri on altışar sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Summers ve Khimik'ten Antypov oldu.


    Salon: Olymp Spor Merkezi

    Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Marek Cmikiewicz (Polonya)

    Khimik: Smith 9, Riabchuck 3, Petrov 12, Koniev 8, Antypov 16, Tsykalyuk, Bejerano 2, Prokopenko 3, Pavlov 5, Sydorov, Belikov 2

    Pınar Karşıyaka: Brown 13, Ponitka 8, Summers 16, Soner Şentürk 6, Owens 2, Dillard 9, Petway 6, Muhammed Baygül 9, Egemen Güven 9, Alp Karahan, Görkem Doğan

    1. Periyot: 13-16

    Devre: 29-32

    3. Periyot: 38-58

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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