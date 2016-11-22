 Karşıyaka A Spor’da – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Karşıyaka ’da

    Karşıyaka A Spor’da
    B Grubu 6. haftasında , bugün Ukrayna'da saat 20.00'de ile karşılaşacak. Karşılaşma 'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Muratbey Uşak da C Grubu'nda yine saat 20.00'de İtalyan Openjobmetis Varese'yi konuk edecek.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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