Grup maçları Ülker Sports Arena'da
Eurobasket 2017'de grup maçlarına Abdi İpekçi Spor Salonu yerine Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
"Turnuvada grup karşılaşmalarına Abdi İpekçi Spor Salonu'nun; final grubu maçlarının da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanmasına karar verilmişti. Ancak TBF ve FIBA tarafından yapılan toplantı ve çalışmalar sonrasında grup maçlarına ev sahipliği yapması planlanan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine, basketbol severler için daha iyi şartlar sağlayan, daha iyi basketbol deneyimi sunan, pazarlama koşullarının şampiyonaya katacaklarının pozitif yönde olması, yüksek kapasite, dinamik ve iyi atmosfer sunması gibi imkanlar nedeniyle Fenerbahçe Arena'da oynanmasına karar verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, organizasyon komitesine de bu yönde bir öneride bulundu. Teklifi değerlendiren FIBA Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında grup karşılaşmalarının Fenerbahçe Arena'da oynanmasına karar verdi. Eurobasket 2017 biletleri ve paket satışlarıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır."
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 09:51
- Aslan 1 ayda dağıldı
Toplam 2
Yorum
FBLi Levent nazifoğlu şampiyonlukta bizi saymamıştı, JOR da rakip olarak görmemişti. Şimdi ne oldu?
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 23
Yorum
İYİ YÖNETTİ? SEN FUTBOL İZLEMEYİ BIRAK KARDEŞ.HERŞEYİ GEÇTİM HER FAULÜMÜZDE ERKEN BAŞLAMAMIZA İZİN VERMEDİ.GOLÜMÜZÜ VERMEDİ.SEN FUTBOL İZLEMEYİ BIRAK.YUSUF ARKASINI DÖNMÜŞ GİDİO.KALECİ ELİNDEN KAÇIRIO TOPU.NASL FAUL BU?
- Anadolu'nun lideri
Toplam 4
Yorum
KONYASPOR Konyaspor birde güzel 3 transferle gene ilk 3 e oynarız
Grup maçları Ülker Sports Arena'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.