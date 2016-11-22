 2017 kuraları İstanbul’da çekiliyor – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    2017 kuraları İstanbul’da çekiliyor

    2017 kuraları İstanbul’da çekiliyor
    'nın (EuroBasket 2017) grup kura çekimi, bugün İstanbul'da yapılacak. Saat 18.00'de gerçekleştirilecek kurada 6 torbada yer alan 24 takım, 4 gruba ayrılacak. Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Romanya ve İsrail'in ev sahibi olacağı organizasyonda birbirlerini partner ülke olarak seçen ekipler, aynı grupta yer alacak. Ay-yıldızlıların Rusya'yı ortak olarak belirlediği EuroBasket 2017, 31 Ağustos- 17 Eylül 2017'de düzenlenecek.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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