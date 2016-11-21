Nefes kesen derbi G.Saray'ın

Galatasaray Odebank dış atışlarda yüzdeli başladı ve 3.5 dakika geride kalırken skorda 13-4 üstünlük sağladı. Sonraki bölüm 7-2'lik Beşiktaş Sompo Japan serisiyle geçilirken televizyon molasına 15-11 Galatasaray Odeabank üstünlüğüyle girildi. Moladan sonra 19-20 öne geçmeyi başaran Beşiktaş ilk çeyreği de aynı skorla önde kapattı.

İkinci çeyrek dengeli bir oyun ortaya konurken her iki takım da savunmada sertleşti. Earl Clark önderliğinde skor üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan bu çeyrekte 19 sayı buldu ve devreye de 36-39 önde girmeyi başardı.

Üçüncü çeyreğe 8-3'lük seriyle başlayan Galatasaray Odebank maçı 45-42'ye getirdi. İlk yarı yalnızca 4 top kaybı yapan Beşiktaş Sompo Japan ikinci yarı başlangıcında 6 dakikada 6 top kaybı yaptı. Beşiktaş'ın bu hatalarını cezalandıramayan Galatasaray yine de son çeyreğe 60-57 önde girdi.

Dördüncü çeyrek başında üstünlüğü tekrar ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan 60-63 öne geçti. Ardından Blake Schilb'den gelen sayılarla yeniden öne geçen Galatasaray skoru 68-65'e getirdi. Bu bölümden sonra skorda yağmur olup yağan Galatasaray farkı 11'e çıkarttı. Ancak Beşiktaş geri gelmeyi başardı ve karşılaşmanın bitimine 1 dakika kala farkı 3'e kadar indirdi. Son dakikada Jon Diebler'ın bulduğu üçlük isabetiyle fark tekrar Galatasaray lehine 6'ya çıkarken sarı kırmızılılar maçı da 84-78 kazandı.