Türkoğlu çalışıyor
BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni görevinde büyük mesai harcıyor. Erkek Milli Takım için hoca arayışlarını sürdüren Türkoğlu, tüm kulüplerle bir araya gelip, sorunlarını dinliyor. Tüm milli takımlarla da yakından ilgilenen başkan, üzerinde çalıştığı yeni projelerle de basketbola ilgiyi artırmayı hedefliyor.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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