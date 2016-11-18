 Türkoğlu çalışıyor – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Türkoğlu çalışıyor

    Türkoğlu çalışıyor
    BASKETBOL Federasyonu Başkanı , yeni görevinde büyük mesai harcıyor. Erkek Milli Takım için hoca arayışlarını sürdüren Türkoğlu, tüm kulüplerle bir araya gelip, sorunlarını dinliyor. Tüm milli takımlarla da yakından ilgilenen başkan, üzerinde çalıştığı yeni projelerle de basketbola ilgiyi artırmayı hedefliyor.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:40
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