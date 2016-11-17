 Pınar Karşıyaka 4. sıraya geriledi – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Pınar Karşıyaka 4. sıraya geriledi

    Pınar Karşıyaka 4. sıraya geriledi

    B Grubu'nda ikinci mağlubiyetini alan Pınar Karşıyaka, averajla 4. sıraya geriledi.

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5. maçların ardından Le Mans liderliğini sürdürürken, Fransız temsilcisine mağlup olan Pınar Karşıyaka, averajla 4. sıraya geriledi.

    Haftaya ilk 2 sırada giren ekiplerin mücadelesinde Le Mans, Pınar Karşıyaka'yı 79-66 yenerek yeşil-kırmızılılara iç sahadaki ilk yenilgisini aldırdı. Haftanın deplasmanda kazanan bir diğer ekibi olan Umana Reyer, Kataja engelini 92-68'lik skorla geçti. Avtodor Saratov da Maccabi Rand Media'yı dış sahada 98-74 mağlup etti.

    CSM Oradea ise Khimik'i 69-66 yenerek, iç sahada kazanan tek takım oldu.

    Haftanın programı

    Grupta 6. hafta maçlarında 22 Kasım Salı günü Kataja-CSM Oradea, Khimik-Pınar Karşıyaka ve Le Mans-Maccabi Rand Media, 23 Kasım Çarşamba günü ise Umana Reyer-Avtodor Saratov müsabakaları oynanacak.

    B Grubu'nda 5. maçların ardından puan durumu şöyle:

    Takımlar O G M A Y P
    1. Le Mans 5 4 1 363 302 9
    2. Avtodor Saratov 5 3 2 450 407 8
    3. Umana Reyer 5 3 2 353 323 8
    4. Pınar Karşıyaka 5 3 2 356 359 8
    5. CSM Oradea 5 2 3 338 361 7
    6. Maccabi R. Media 5 2 3 351 375 7
    7. Kataja 5 2 3 381 435 7
    8. Khimik 5 1 4 339 369 6




    Kaynak: AA
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:14
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