Pınar Karşıyaka 4. sıraya geriledi
B Grubu'nda ikinci mağlubiyetini alan Pınar Karşıyaka, averajla 4. sıraya geriledi.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5. maçların ardından Le Mans liderliğini sürdürürken, Fransız temsilcisine mağlup olan Pınar Karşıyaka, averajla 4. sıraya geriledi.
Haftaya ilk 2 sırada giren ekiplerin mücadelesinde Le Mans, Pınar Karşıyaka'yı 79-66 yenerek yeşil-kırmızılılara iç sahadaki ilk yenilgisini aldırdı. Haftanın deplasmanda kazanan bir diğer ekibi olan Umana Reyer, Kataja engelini 92-68'lik skorla geçti. Avtodor Saratov da Maccabi Rand Media'yı dış sahada 98-74 mağlup etti.
CSM Oradea ise Khimik'i 69-66 yenerek, iç sahada kazanan tek takım oldu.
Haftanın programı
Grupta 6. hafta maçlarında 22 Kasım Salı günü Kataja-CSM Oradea, Khimik-Pınar Karşıyaka ve Le Mans-Maccabi Rand Media, 23 Kasım Çarşamba günü ise Umana Reyer-Avtodor Saratov müsabakaları oynanacak.
B Grubu'nda 5. maçların ardından puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Le Mans
|5
|4
|1
|363
|302
|9
|2. Avtodor Saratov
|5
|3
|2
|450
|407
|8
|3. Umana Reyer
|5
|3
|2
|353
|323
|8
|4. Pınar Karşıyaka
|5
|3
|2
|356
|359
|8
|5. CSM Oradea
|5
|2
|3
|338
|361
|7
|6. Maccabi R. Media
|5
|2
|3
|351
|375
|7
|7. Kataja
|5
|2
|3
|381
|435
|7
|8. Khimik
|5
|1
|4
|339
|369
|6
Kaynak: AA
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 1
Yorum
bySARI selçuk inan yerine de jong oynamalı 4 2 3 1 feneri başka türlü geçemeyiz
- Dünya devine gidiyor!
Toplam 11
Yorum
satın 30 milyon euro versinler satın
- Şenol Güneş'le 3 yıl daha
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK ÇOK YERİNDE BİR KARAR VE CAMİAMIZA YAKIŞAN BİR HOCA... HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN, SONSUZ BAŞARILAR................
Pınar Karşıyaka 4. sıraya geriledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.