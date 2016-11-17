Pınar Karşıyaka 4. sıraya geriledi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5. maçların ardından Le Mans liderliğini sürdürürken, Fransız temsilcisine mağlup olan Pınar Karşıyaka, averajla 4. sıraya geriledi.

Haftaya ilk 2 sırada giren ekiplerin mücadelesinde Le Mans, Pınar Karşıyaka'yı 79-66 yenerek yeşil-kırmızılılara iç sahadaki ilk yenilgisini aldırdı. Haftanın deplasmanda kazanan bir diğer ekibi olan Umana Reyer, Kataja engelini 92-68'lik skorla geçti. Avtodor Saratov da Maccabi Rand Media'yı dış sahada 98-74 mağlup etti.

CSM Oradea ise Khimik'i 69-66 yenerek, iç sahada kazanan tek takım oldu.

Haftanın programı

Grupta 6. hafta maçlarında 22 Kasım Salı günü Kataja-CSM Oradea, Khimik-Pınar Karşıyaka ve Le Mans-Maccabi Rand Media, 23 Kasım Çarşamba günü ise Umana Reyer-Avtodor Saratov müsabakaları oynanacak.

B Grubu'nda 5. maçların ardından puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y P 1. Le Mans 5 4 1 363 302 9 2. Avtodor Saratov 5 3 2 450 407 8 3. Umana Reyer 5 3 2 353 323 8 4. Pınar Karşıyaka 5 3 2 356 359 8 5. CSM Oradea 5 2 3 338 361 7 6. Maccabi R. Media 5 2 3 351 375 7 7. Kataja 5 2 3 381 435 7 8. Khimik 5 1 4 339 369 6



